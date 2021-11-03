Наречений кинув торт в обличчя мами: його роздратував її вигляд на весіллі

Нареченому не сподобалась витівка його мами на власному весіллі. Жінка прийшла на святкування у весільному платті, тому він вирішив її провчити. Мама відреагувала дуже несподівано.

Про цю ситуацію розповіла наречена у своєму дописі на розважальному ресурсі Reddit. Жінка дуже задоволена тим, як її теперішній чоловік познущався зі своєї мами. Щоправда, люди були здивовані від такого неоднозначного вчинку.

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Ситуація трапилася кілька років тому, коли пара одружувалася. Все почалося із невеликого непорозуміння: наречена заборонила свекрусі приходити в платті, яке вона купила спеціально для весілля – їй не сподобався колір сукні.

На думку молодої, свекруха через це образилася, тому прийшла на святкування у своєму весільному платті. Воно було досить новим, адже мама нареченого виходила заміж за півтора року до цих подій. Хоч сукня була кремового кольору, а не білого, молоду все одно це роздратувало. Їй здавалося, що свекруха хоче бути "номером 1" на їхньому весіллі.

Я була дуже розчарована. Це був ляпас і, чесно кажучи, в мене є деяка невпевненість у своїй зовнішності, – згадує авторка.

Наречений придумав, як провчити власну маму

Спершу молодята планували розлити червоне вино на плаття свекрухи. Та зрештою вони просто повторили відому у їхніх краях традицію, згідно з якою нареченій розмазують весільний торт по обличчю.

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Наречені зрозуміли, що хочуть зробити із першим шматком весільного торта / Фото Unsplash

Наречений взяв великий шматок і підійшов до місця, де сиділа мама. Він просто розмазав торт по її обличчю. Це було неймовірно, хоч я і не прихильник, коли пари це роблять. Її батько сміявся, навіть чоловік її реготав. А мій наречений звернувся до мами: "Ну, вони сказали мені, що пора розрізати торт. І я думав, що ти хочеш бути нареченою, – розповідає авторка.

Свекруха розізлилася, але змогла перевести ситуацію в більш-менш жартівливе русло. Але, звісно, настрій у неї вже зіпсувався. Користувачі Reddit не оцінили такий вчинок від молодят. На їхню думку, не варто було так жорстоко поводитися зі свекрухою: