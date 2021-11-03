Об этой ситуации рассказала невеста в своем посте на развлекательном ресурсе Reddit. Женщина очень довольна тем, как ее нынешний мужчина поиздевался над своей матерью. Правда, люди были удивлены от такого неоднозначного поступка.

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Ситуация случилась несколько лет назад, когда пара женилась. Все началось с небольшого недоразумения: невеста запретила свекрови приходить в платье, которое она купила специально для свадьбы – ей не понравился цвет.

По мнению молодой, свекровь из-за этого обиделась, поэтому пришла на празднование в своем свадебном платье. Оно было достаточно новым, ведь мама жениха выходила замуж за полтора года до этих событий. Хотя платье было кремового цвета, а не белого, молодую все равно это разозлило. Ей казалось, что свекровь хочет быть "номером 1" на свадьбе.

Я была очень разочарована. Это была пощечина и, честно говоря, у меня есть некоторая неуверенность насчет своей внешности, – вспоминает автор.

Жених придумал, как проучить свою маму

Сначала молодожены планировали разлить красное вино на платье свекрови. В конце концов они просто повторили известную в их краях традицию, согласно которой невесте размазывают свадебный торт по лицу.

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Молодожены поняли, что хотят сделать с первым куском свадебного торта / Фото Unsplash

Жених взял большой кусок и подошел к месту, где сидела мать. Он просто размазал торт по ее лицу. Это было невероятно, хотя я и не поклонник, когда пары это делают. Ее отец смеялся, даже муж ее хохотал. А мой жених обратился к маме: "Ну, они сказали мне, что пора разрезать торт. И я думал, что ты хочешь быть невестой, – рассказывает автор.

Свекровь разозлилась, но смогла перевести ситуацию в более-менее шутливое русло. Но, конечно, настроение у нее уже испортилось. Пользователи Reddit не оценили такой поступок. По их мнению, не стоило так жестоко обращаться со свекровью: