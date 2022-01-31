Засмучений наречений поділився історією із користувачами ресурсу Reddit. Чоловік здивований, що його сім’я навпаки підтримала найкращого друга. Хоча ситуація аж надто неприємна.

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Поїздка в гори й несподівана підстава

Наречений хотів зробити все ідеально. Він придбав колечко, про яке мріяла кохана, зібрав друзів та поїхав в гори. Усі знали про один нюанс: дівчина не мала здогадатися, що їй будуть робити пропозицію. До компанії приєднався 27-річний Джим (вигадане ім’я, – Life 24), з яким наречений дружить з самого дитинства. У нього складний характер, але автор сподівався, що все буде добре.

Ми дуже близькі. Він знав умову, що моя дівчина не має знати, що це взагалі станеться. Джим також любить викликати реакцію в людей. Через це ми в минулому віддалилися один від одного. Я думав, що він виріс з цього, – пояснює наречений.

Одна з подружок нареченого працює фотографом. Вона взяла в подорож фотоапарат, щоб зафіксувати особливий момент. Кохана ні про що не підозрювала, адже та просто сказала, що хоче випробувати нову камеру.

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Якраз перед пропозицією дівчина зауважила, як Джим розповів нареченій, що їй збираються освідчитися.

"Він розповів моїй нареченій, що я готую пропозицію і що наша подружка насправді не просто хоче випробувати новий фотоапарат. Кохана була розчарованою і спиталася, чому він псує такий сюрприз", – продовжує автор.

Як виявилося, Джим хотів побачити реакцію нареченої на цю звістку. А ще йому просто було весело, що він зіпсував пропозицію.

Джим зробив все для розваги / Фото Unsplash

Молодята дали другий шанс Джиму

Хоч наречений вважав, що все було дійсно по-дитячому, але все ж погодився й далі спілкуватися з другом. Та ставало лише гірше: Джим зіпсував кілька подальших зустрічей щодо весілля, робив недоречні зауваження і постійно питався "чи не набридне мені одна й та сама жінка в ліжку".

Востаннє, коли бачив його, то сказав, що він заздрісно поводить себе. Тому ми не запросили його на весілля, бо він міг би зіпсувати його. На цей момент не хочу, щоб він був частиною мого життя, – пояснює автор.

Джим же вважає, що саме наречений йому заздрить. Адже він "вільний та неодружений". Дивно, але найкращого друга підтримала сім’я нареченого. Рідня засмучена, що через простий та грайливий характер Джима зруйнувалася дружба. Утім, користувачі Reddit повністю підтримали автора: