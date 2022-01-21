Про досить неприємну ситуацію дружба анонімно розповів на розважальному ресурсі Reddit. Він попросив користувачів оцінити, наскільки недоречним був жарт. Як відреагували люди – читайте далі на Life 24.

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Дружба легенько підколов нареченого

Хлопець пояснив, що це було вже друге весілля його 36-річного хорошого приятеля, на якому він був дружбою. Попередній шлюб розпався, але цього разу чоловік справді знайшов кохання свого життя.

Дружба ретельно готувався до свята: він навіть спеціально знайшов в мережі легенький жарт, який мав трішечки потішити гостей на початку весілля.

Наречений образився на дружбу через один жарт / Фото Unsplash

Я також був дружбою на його першому весіллі. Цей жарт добряче мене розвеселив, тому я його додав у свою вступну промову. Все починалося з цього: "Отож, з поверненням". З цього добряче насміялися, особливо наречена, – згадує дружба.

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Ніби все минуло нормально. Але вже посеред весілля наречений "наїхав" на свого друга. На його думку, жарт був неймовірно недоречним, і взагалі несмішно. Дружба ж вважає, що все було цілком нормально: люди ж позитивно відреагували. Тим паче, що більше під час весілля він взагалі не згадував про попередній шлюб.

З такими думками дружба звернувся до користувачів Reddit. Люди по-різному відреагували на цю історію: