Тепер жінка збирається розійтися із чоловіком, але сумнівається, чи це дійсно правильне рішення. Ситуація була аж надто неприємною.

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Родичі й друзі просять не розлучатися

Пара не прожила разом й місяця: вони одружилися напередодні Різдва, а тепер наречена сподівається розірвати шлюб до кінця січня.

"Мене ніколи не хвилювало заміжжя, але я й не була проти цього. Тому, коли хлопець зробив пропозицію в 2020 році, то вирішили піти на це. Ми навпіл розділили відповідальність за організацію весілля. Думаю, що я досить нормально йшла на компроміси, коли він справді щось хотів", – згадує наречена.

У дівчини було всього одне прохання: не кидати й не розмазувати торт об її обличчя. Адже в деяких американських штатах цю традицію час від часу практикують. Утім, наречений вирішив все по-іншому. Він буквально схопив її за потилицю і щосили штовхнув у весільний тортик.

Наречена пішла з весілля / Фото Unsplash

В мене серйозна клаустрофобія після автокатастрофи, в яку потрапила кілька років тому. Я жахливо запанікувала, коли мене "запхали" в торт і тримали так, – говорить вона.

Вже наступного дня жінка чітко сказала, що хоче розлучитися. На думку друзів та родичів, вона надто агресивно відреагувала на такий жарт. Тим паче, що це всього лиш одна-єдина прикрість, яку зробив наречений.

Жінка також не впевнена, чи варто все закінчувати. Адже досі любить його, хоч і не сильно зараз це відчуває.

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Саме тому вона звернулася за порадою до журналістки видання Slate Джени Десмонд-Гарріс, яка спеціалізується на темах стосунків. Порада від неї була досить категоричною:

"Всі переконані, що ви коїте помилку, але їм не доводиться щодня прокидатися з чоловіком, чия поведінка їх сильно відлякує. Тож варто прислухатися лише до себе. Я думаю, що цей вчинок був тривожним дзвіночком. Чоловік не поважав вас і ваші бажання. Не будемо говорити ще й про фізичну агресію… Подумайте про те, хто з ваших близьких, здається, не цінує ваше щастя, і продовжуйте йти до розлучення".