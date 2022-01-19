Теперь жена собирается разойтись с мужем, но сомневается, действительно ли это правильное решение. Ситуация была слишком неприятной.

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Родственники и друзья просят не расставаться

Пара не прожила вместе и месяца: они поженились в канун Рождества, а теперь невеста надеется расторгнуть брак до конца января.

"Меня никогда не волновало замужество, но я и не была против этого. Поэтому, когда парень сделал предложение в 2020 году, то решили пойти на это. Мы пополам разделили ответственность за организацию свадьбы. Думаю, что я достаточно нормально шла на компромиссы, когда он действительно что-то хотел", – вспоминает невеста.

У девушки была всего одна просьба: не бросать и не размазывать торт об ее лицо. Ведь в некоторых американских штатах эту традицию время от времени практикуют. Впрочем, жених решил все по-другому. Он буквально схватил ее за затылок и изо всех сил толкнул в свадебный тортик.

Невеста ушла со свадьбы / Фото Unsplash

У меня серьезная клаустрофобия после автокатастрофы, в которую попала несколько лет назад. Я ужасно запаниковала, когда меня "запихали" в торт и держали так, – говорит она.

Уже на следующий день женщина четко сказала, что хочет развестись. По мнению друзей и родственников, она слишком агрессивно отреагировала на такую ​​шутку. Тем более, что это всего лишь одна-единственная досадная вещь, которую сделал жених.

Жена также не уверена, стоит ли все заканчивать, ведь до сих пор любит его, хотя и не сильно сейчас это чувствует.

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Именно поэтому она обратилась за советом к журналистке издания Slate Джени Десмонд-Харрис, специализирующейся на темах отношений. Совет от нее был довольно категоричен: