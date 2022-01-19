Наречений розмазав весільний торт по обличчю коханої: тепер вона хоче розлучитися

Наречена розлючена через неоднозначну витівку коханого із весільним тортом. Той буквально розмазав все по її обличчю, хоч вона просила цього не робити.

Тепер жінка збирається розійтися із чоловіком, але сумнівається, чи це дійсно правильне рішення. Ситуація була аж надто неприємною.

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Родичі й друзі просять не розлучатися

Пара не прожила разом й місяця: вони одружилися напередодні Різдва, а тепер наречена сподівається розірвати шлюб до кінця січня.

"Мене ніколи не хвилювало заміжжя, але я й не була проти цього. Тому, коли хлопець зробив пропозицію в 2020 році, то вирішили піти на це. Ми навпіл розділили відповідальність за організацію весілля. Думаю, що я досить нормально йшла на компроміси, коли він справді щось хотів", – згадує наречена.

У дівчини було всього одне прохання: не кидати й не розмазувати торт об її обличчя. Адже в деяких американських штатах цю традицію час від часу практикують. Утім, наречений вирішив все по-іншому. Він буквально схопив її за потилицю і щосили штовхнув у весільний тортик.

Наречена пішла з весілля / Фото Unsplash

В мене серйозна клаустрофобія після автокатастрофи, в яку потрапила кілька років тому. Я жахливо запанікувала, коли мене "запхали" в торт і тримали так, – говорить вона.

Вже наступного дня жінка чітко сказала, що хоче розлучитися. На думку друзів та родичів, вона надто агресивно відреагувала на такий жарт. Тим паче, що це всього лиш одна-єдина прикрість, яку зробив наречений.

Жінка також не впевнена, чи варто все закінчувати. Адже досі любить його, хоч і не сильно зараз це відчуває.

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Саме тому вона звернулася за порадою до журналістки видання Slate Джени Десмонд-Гарріс, яка спеціалізується на темах стосунків. Порада від неї була досить категоричною:

"Всі переконані, що ви коїте помилку, але їм не доводиться щодня прокидатися з чоловіком, чия поведінка їх сильно відлякує. Тож варто прислухатися лише до себе. Я думаю, що цей вчинок був тривожним дзвіночком. Чоловік не поважав вас і ваші бажання. Не будемо говорити ще й про фізичну агресію… Подумайте про те, хто з ваших близьких, здається, не цінує ваше щастя, і продовжуйте йти до розлучення".