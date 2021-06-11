Відео з цим ганебним, на думку більшості користувачів, вчинок, Тейлор Лорен опублікувала у TikTok. Підписники гостро розкритикували вчинок нареченого, який настільки захоплений віртуальним світом, що перевіряв щось у телефоні навіть під час церемонії.

Читайте також: Як отримати максимум задоволення від фестивалю вина: 10 порад від організатора

Дівчина розповіла, що вони одружились 4 роки тому, проте цей курйозний момент вона помітила лише зараз. На уривку з весільного відео, яке виклала Тейлор добре видно обличчя нареченого великим планом. Спочатку він посміхається і видно, що хвилюється, проте далі щось пішло не так:

Це був один з найважливіших і емоційних моментів нашого життя – і мій чоловік зробив найромантичніший вчинок… Він перевірив свій чортовий телефон,

– з обуренням каже Тейлор

Чоловік перевіряв телефон під час весілля / Фото TikTok taylortoks

Відео швидко стало вірусним і набрало вже понад 2,3 мільйона переглядів! Більшість користувачів розділяли обурення дівчини:

"Розлучення"

"У нього більше не буде телефону"

"Весілля анульовано"

"Я б розвернулась і пішла геть"

​Повне відео можна подивитись тут:

Інші ж підписники були налаштовані більш оптимістично і намагались знайти розумне пояснення цьому вчинку. Комусь здалось, що це був просто нервовий рух, адже чоловік занадто хвилювався на церемонії. Інші ж припускали, що на телефоні у нього були записані весільні обітниці.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Попри таку бурхливу реакцію мережі, у наступному відео Тейлор зізналась, що поставилась до цього з гумором. Відкриття ніяк не вплинуло на їх стосунки, і вони саме збирають святкувати 4-ту річницю весілля:

Що ж, ми все ще одружені. Він був дуже знервований у той момент! Я подумала, що це смішно,

– сказала дівчина

Курйозний момент не вплинув на їх стосунки / Фото TikTok taylortoks

Проте коментатори так сильно хотіли дізнатись, чому ж все-таки чоловік у найвідповідальніший момент заглядав у телефон, що Тейлор вирішила запитати у нього. На відео чоловік дав несподівану відповідь: "Тому що криптовалюта ніколи не спить". Такого результату точно ніхто не очікував!

Цікаво: Вбрання – просто вогонь: художниця робить яскраві весільні сукні у техніці "омбре"

Ось друге відео із зізнанням горе-нареченого: