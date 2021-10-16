Наречений вигнав нахабного родича зі свого весілля: в чому причина

Інколи родичі бувають ще тими негідниками. Наречений красиво провчив пихатого родича, який влаштував "цирк" на його весіллі. Щоправда, тепер він не знає, чи правильно вчинив.

Наречений поділився своєю історією із користувачами розважального ресурсу Reddit. За його словами, все було б нормально, але брат нареченої (далі – шурин) зробив справжню виставу на весіллі. Цього разу молодий просто не витримав.

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Шурин – досить складна людина

Брат моєї дружини – лікар. Він дуже пишається своєю роботою і ставиться до інших, як до людей другого сорту. До речі, він зараз теж заручений і мав одружуватися минулого місяця, але весілля відклали, – розповідає автор.

Маленькі конфлікти між нареченим та шурином почалися ще раніше: останній неодноразово висміював вибір страв для весілля; спробував вказувати, кого запрошувати на свято, а ще дуже хотів, щоб його дівчина була дружкою нареченої. Молодята старалися не звертати на це увагу. Та згодом він перетнув межу.

"За кілька днів до весілля шурин прийшов до нас і спитався, чи може він оголосити дату свого весілля до початку нашої церемонії. Я ввічливо сказав, що ні. Він погодився й пішов", – згадує автор.

Шурин порушив своє слово

Він прийшов посеред церемонії вінчання й став роздавати гостям запрошення на своє весілля. Люди почали відвертатися, що дуже роздратувало нареченого. Він не розумів, чому шурин вирішив зробити це саме під час його весілля.

Шурин запрошував гостей на своє весілля під час весілля його сестри. Нареченого це обурило / Фото Unsplash

Я був дуже засмучений, але не міг перервати церемонію. Зрозуміло, що люди відверталися, і це було жахливо. Коли церемонія закінчилася, він все ще роздавав запрошення на своє весілля і розповідав, як там все виглядатиме, де це буде тощо. По суті, він "відривав" гостей від мого весілля, – пояснює автор.

Наречений спробував вказати шурину, що не можна так робити. Але той взагалі ніяк не реагував. Тому чоловік просто запропонував йому покинути весілля, чим роздратував багатьох родичів зі свого боку та з боку нареченої. Шурин все-таки пішов.

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Тепер автор не знає, що робити. Дружина просить, щоб він вибачився перед її братом, бо хоче разом піти на весілля. Користувачі Reddit однозначно підтримали нареченого: