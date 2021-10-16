Жених поделился своей историей с пользователями развлекательного ресурса Reddit. По его словам, все было бы нормально, но брат невесты (дальше – шурин) сделал настоящее представление на свадьбе. На этот раз молодой просто не выдержал.

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Шурин – достаточно сложный человек

Брат моей жены – врач. Он очень гордится своей работой и относится к другим, как к людям второго сорта. Кстати, он сейчас тоже помолвлен и должен был жениться в прошлом месяце, но свадьбу отложили, – рассказывает автор.

Маленькие конфликты между женихом и шурином начались еще раньше: последний не раз высмеивал выбор блюд для свадьбы; попытался указывать, кого приглашать на праздник, а еще очень хотел, чтобы его девушка была свидетельницей невесты. Молодожены старались не обращать на это внимание.

"За несколько дней до свадьбы шурин пришел к нам и спросил, может ли он объявить дату своей свадьбы до начала нашей церемонии. Я вежливо сказал, что нет. Он согласился и ушел", – вспоминает автор.

Шурин нарушил свое слово

Он пришел посреди церемонии венчания и стал раздавать гостям приглашения на свадьбу. Люди начали отвлекаться, что очень разозлило жениха. Он не понимал, почему шурин решил сделать это именно во время его свадьбы.

Шурин приглашал гостей на свою свадьбу во время свадьбы его сестры. Жениха это возмутило / Фото Unsplash

Я был очень расстроен, но не мог прервать церемонию. Понятно, что люди отворачивались, и это было ужасно. Когда церемония закончилась, он все еще раздавал приглашения на свадьбу и рассказывал, как там все будет выглядеть, где это и т.п. По сути, он отвлекал гостей от моей свадьбы, – утверждает автор.

Жених попытался объяснить шурину, что нельзя так делать. Но тот вообще никак не реагировал. Поэтому мужчина просто предложил ему покинуть свадьбу, чем разозлил многих родственников со своей стороны и со стороны невесты. Шурин все-таки ушел.

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Теперь автор не знает, что делать. Жена просит, чтобы он извинился перед ее братом, потому что хочет вместе пойти на его свадьбу. Пользователи Reddit однозначно поддержали жениха: