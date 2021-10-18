Наречений вигнав власну маму з весілля: що вона зробила

Розлючений наречений прогнав з весілля власну маму та ще кількох родичок через нахабну витівку із платтями. Жінки хотіли перевірити, чи є молода "міцним горішком". Тепер вони не розмовляють із нареченим.

Все почалося задовго до весілля. 33-річний чоловік пояснив, що всі жінки з його родини (мама, мачуха, зведена сестра, бабусі, двоюрідні сестри, тітки) влаштовують розіграші та прикрі витівки для кожної нової нареченої. Так вони перевіряють, чи заслуговує дівчина бути частиною "великої сім’ї".

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Після кількох місяців насмішок вони приймають новобранцю до себе. Що найдивніше: нова учасниця також знущається із наступних дівчат. Наречений, як і батько із братом, вважають, що це просто божевілля. Схожа ситуація трапилася із його коханою.

Коли я представив свою дівчину (тепер дружину), я чітко дав зрозуміти, що не хочу, щоб хто-небудь з родини хоча б якось на неї "нападав". Вони все-таки зробили це за моєю спиною. Висміювали її зовнішність та місце роботи у соцмережах, – розповідає наречений.

Чоловік змусив родичок вибачитися перед коханою, бо пригрозив не запрошувати їх на весілля. Ситуацію нібито вдалося залагодити: родички зробили їй подарунки й примирилися. Але це був не кінець!

Жінки підготували "удар" у відповідь

Перед весіллям наречений дізнався від свого брата, що родички збираються прийти у білих платтях. Хоч прийнято, що лише молода має бути у святковій сукні такого кольору. Чоловік попередив: вижене кожну жінку з весілля, яка одягне біле плаття. І навіть рідну маму!

Наречений вигнав усіх, хто прийшов в білому платті / Фото Unsplash

Вони сказали, що це неправда, і ніколи б такого не зробили. Але одна за одною прийшли на свято у білих сукнях. Кожному з них було вказано покинути весілля. Хоч вони намагалися виправдатися, влаштовувати сцени та залучати своїх чоловіків, – згадує наречений.

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Чоловік вважає, що його рідні переборщили із цими розіграшами. Жінки теж стоять на своєму: вони вже два тижні з ним не спілкуються і видалили його з усіх сімейних чатів. Родички стверджують, що роблять це для блага сім’ї: вони просто хочуть, щоб дівчата, які приєднуються, були порядними. А "тести" допомагають це визначити.

До слова, користувачі Reddit одностайно підтримали нареченого: