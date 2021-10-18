Все началось задолго до свадьбы. 33-летний мужчина объяснил, что все женщины из его семьи (мама, мачеха, сводная сестра, бабушки, двоюродные сестры, тети) устраивают розыгрыши и досадные выходки для каждой новой невесты. Так они проверяют, заслуживает ли девушка быть частью "большой семьи".

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После нескольких месяцев насмешек они принимают новобранцу к себе. Что самое удивительное: новая участница также издевается над следующими девушками. Жених, как и отец с братом, считают, что это просто безумие. Похожая ситуация случилась с его любимой.

Когда я представил свою девушку (теперь жену), я четко дал понять, что не хочу, чтобы кто-нибудь из семьи хоть как-то на нее "нападал". Они все-таки сделали это за моей спиной. Высмеивали ее внешность и место работы в соцсетях, – рассказывает жених.

Мужчина заставил родственниц извиниться перед любимой, поэтому пригрозил не приглашать их на свадьбу. Ситуацию якобы удалось уладить: родственников сделали ей подарки и примирились. Но это был не конец!

Женщины подготовили "удар" в ответ

Перед свадьбой жених узнал от своего брата, что родственницы собираются прийти в белых платьях. Хотя принято, что только молодая должно быть в праздничном платье такого цвета. Мужчина предупредил: выгонит каждую женщину со свадьбы, которая наденет белое платье. И даже родную маму!

Жених выгнал всех, кто пришел в белом платье / Фото Unsplash

Они сказали, что это неправда, и никогда такого не сделали бы. Но одна за другой пришли на праздник в белых платьях. Каждому из них было указано покинуть свадьбу. Хотя они пытались оправдаться, устраивать сцены и задействовать своих мужчин, – вспоминает жених.

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Мужчина считает, что его родные переборщили с этими розыгрышами. Женщины тоже стоят на своем: они уже две недели с ним не общаются и удалили его со всех семейных чатов. Родственницы утверждают, что делают это для блага семьи: они просто хотят, чтобы девушки, которые присоединяются, были порядочными. А "тесты" помогают это определить.

К слову, пользователи Reddit единодушно поддержали жениха: