Досить кумедну історію колишня розповіла на розважальному ресурсі Reddit. Вона щиро здивувалася: на її думку, прохання зовсім недоречне.

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У колишньої прекрасні стосунки з нареченою

Авторка розлучилася з чоловіком ще три роки тому, але вони досі підтримують спілкування. Все завдяки 5-річному сину, якого разом виховують.

Близько року тому чоловік почав зустрічатися з іншою жінкою. Все так добре "закрутилося", що пара вже планує весілля. Авторка зізнається – вони чудово ладнають з нареченою. Їх навіть можна назвати хорошими подружками. Та нещодавно між ними трапився дещо несподіваний конфлікт: жінки сходили разом в кафе, де молода попросила позичити весільну сукню.

"Чесно, я була дійсно шокована, що вона таке спиталася. І все ж таки відмовила їй. Вона зразу надулася і почала випитуватися, чому я так вирішила. Я ж пояснила, що це недоречно виходити заміж в моєму платті за мого ж колишнього чоловіка. Вона засмутилася і влаштувала скандал", – згадує авторка.

Колишня не хотіла позичати сукню / Фото Unsplash

Цікаво, що чоловік підтримав колишню дружину. Та він не здогадувався, що станеться далі.

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Наречена пішла "в атаку"

Друзі та родичі нареченої почали надзвонювати колишній. Усі ображали її та звинувачували в тому, що вона не хоче позичити сукню через ревнощі й збирається зруйнувати весілля.

Авторка зізнається – ситуація дійсно вийшла з-під контролю. Тепер у неї трішки напружені стосунки з сином та ексчоловіком. Вона навіть задумалася над тим, щоб позичити сукню, але користувачі Reddit закликають її цього не робити: