Довольно забавную историю бывшая рассказала на развлекательном ресурсе Reddit. Она искренне удивилась: по ее мнению, просьба совсем неуместна.

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У бывшей прекрасные отношения с невестой

Авторша развелась с мужем еще три года назад, но они до сих пор поддерживают общение. Все благодаря 5-летнему сыну, которого вместе воспитывают.

Около года назад мужчина стал встречаться с другой женщиной. Все так хорошо "закрутилось", что пара уже планирует свадьбу. Авторша признается – они прекрасно ладят с невестой. Их даже можно назвать хорошими подружками. Но недавно между ними произошел неожиданный конфликт: женщины сходили вместе в кафе, где молодая попросила одолжить свадебное платье.

"Честно, я была действительно шокирована, что она такое спросила. И все же отказала ей. Она сразу надулась и начала спрашивать, почему я так решила. Я же объяснила, что это неуместно выходить замуж в моем платье за ​​моего же бывшего мужа. Она расстроилась и устроила скандал", – вспоминает автор.

Бывшая не хотела одолжить платье / Фото Unsplash

Цікаво, що чоловік підтримав колишню дружину. Та він не здогадувався, що станеться далі.

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Наречена пішла "в атаку"

Друзі та родичі нареченої почали надзвонювати колишній. Усі ображали її та звинувачували в тому, що вона не хоче позичити сукню через ревнощі й збирається зруйнувати весілля.

Авторка зізнається – ситуація дійсно вийшла з-під контролю. Тепер у неї трішки напружені стосунки з сином та ексчоловіком. Вона навіть задумалася над тим, щоб позичити сукню, але користувачі Reddit закликають її цього не робити: