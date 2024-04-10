Як виглядає фотосесія зірки у розкішній бібліотеці, а також які книги вона обожнює та рекомендує прочитати своїм фанатам, розповідаємо далі.

До теми Вічна класика: 5 відомих книжок, які варто прочитати хоча б раз у житті

Які книги любить та радить Наталі Портман

Нещодавно Наталі Портман знялася у паризькій бібліотеці для проєкту Dior Book Tote Club. Також голлівудська зірка назвала список своїх улюблених книг, які радить прочитати й іншим.

До переліку акторки увійшли:

"Американські химери" – Тодд Гейнс;

"Про фотографію" – Сьюзен Сонтаг;

"Коли ми перестали розуміти світ" – Бенхамін Лабатут;

"Неаполітанський квартет – Елена Ферранте;

"Надія у темряві" – Ребекка Солніт.

Наталі Порман у бібліотеці: дивіться відео

Для фотосесії знаменитість обрала досить простий та класичний образ. Вона одягала темно-сині джинси моми, білу футболку та сірий кардиган, який робить вигляд зірки кіно більш елегантним та жіночним. Звісно, свій лук для проєкту Наталі Портман також доповнила аксесуарами від Dior.