Як виглядає фотосесія зірки у розкішній бібліотеці, а також які книги вона обожнює та рекомендує прочитати своїм фанатам, розповідаємо далі.
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Які книги любить та радить Наталі Портман
Нещодавно Наталі Портман знялася у паризькій бібліотеці для проєкту Dior Book Tote Club. Також голлівудська зірка назвала список своїх улюблених книг, які радить прочитати й іншим.
До переліку акторки увійшли:
"Американські химери" – Тодд Гейнс;
"Про фотографію" – Сьюзен Сонтаг;
"Коли ми перестали розуміти світ" – Бенхамін Лабатут;
"Неаполітанський квартет – Елена Ферранте;
"Надія у темряві" – Ребекка Солніт.
Наталі Порман у бібліотеці: дивіться відео
Для фотосесії знаменитість обрала досить простий та класичний образ. Вона одягала темно-сині джинси моми, білу футболку та сірий кардиган, який робить вигляд зірки кіно більш елегантним та жіночним. Звісно, свій лук для проєкту Наталі Портман також доповнила аксесуарами від Dior.