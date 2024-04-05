Так, у киянок є унікальна нагода відвідати найбільші бутики українських брендів Anabel Arto & Obrana, що розташовані у ТРЦ Blockbuster Mall, зауважує 24 Канал. Варто лиш уявити – 284 квадратних метрів справжнього раю для жінок, які цінують елегантність та стиль.

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Чим особливі бутики Anabel Arto & Obrana

Бутики Anabel Arto та Obrana в ТРЦ Blockbuster Mall пропонують широкий асортимент спідньої білизни українського виробництва в одному місці. Незалежно від настрою чи вимогливості, тут кожна жінка зможе знайти ідеальний варіант домашнього одягу, бра, трусиків та купальників на будь-який сезон і подію.

Адже це місце, де можна відчути себе особливою та неповторною завдяки товарам високої якості. Спеціальний дизайн бутика Anabel Arto у футуристичному стилі створює неповторну атмосферу під час візиту та робить кожен похід на шопінг особливою подією.



Бутики оформлені у світлому сучасному дизайні / Фото Anabel Arto

Крім того, під час пошуку ідеального вбрання або аксесуарів можна більше не хвилюватися, що доведеться провести весь день у ТРЦ, адже кваліфіковані працівники магазинів враховують усі побажання та потреби клієнтів, гарантуючи відмінний сервіс та задоволення кожного покупця.

А медіафасад з відеопрезентаціями трендових колекцій створює захопливу атмосферу та допомагає підібрати найкращі варіанти для гардероба.

Зокрема, у бутиках Anabel Arto & Obrana в ТРЦ Blockbuster Mall представлені лінійки товарів у різних стилях та цінових категоріях, що задовольнять усі бюджети та потреби модниць. Широкий асортимент, якісне обслуговування та унікальний дизайн роблять бутики Anabel Arto та Obrana місцем натхнення сучасної жінки, що цінує комфорт та елегантність.

Асортимент бутиків Anabel Arto & Obrana

Особливу увагу привертає не лише інтер’єр і комфорт у бутиках Anabel Arto, але й асортимент білизни. Адже в Anabel Arto & Obrana у Києві представлений, мабуть, найбільший вибір домашнього одягу, спідньої білизни, купальників та пляжного одягу, а також аксесуарів. Різноманітні кольори, розміри та особливі колекції – усе, що тільки може хотіти сучасна українка.

Зокрема у продажі є базова, мереживна, безшовна, спортивна та навіть весільна білизна, а також домашній одяг з сатину, мережива та віскози. Усього представлено десятки різноманітних колекцій: від класичних елегантних комплектів до яскравих та сміливих моделей.

Купальники також вражають різноманіттям – в асортименті є варіанти софт, танкіні, суцільні, з чашечками та безшовні. Крім того, бутики пропонують широкий вибір пляжного одягу, серед якого можна знайти парео, туніки, сорочки та багато іншого, щоб створити стильний образ для відпочинку на пляжі або в басейні.

Що варто знати про бренди Anabel Arto & Obrana

Anabel Arto та Obrana – бренди, які пропонують неперевершену якість та непересічні дизайни білизни, створені з урахуванням унікальних потреб кожної жінки.

Український бренд Obrana / Фото Anabel Arto

Obrana – новий локальний бренд від Anabel Arto, що швидко стає улюбленцем серед українок завдяки доступній ціні та чудовій якості. Він представлений у понад 300 клієнтських магазинах, 5 фірмових бутиках та інтернет-магазині.

Кожна жінка неповторна, обрана для своєї унікальної місії. Ми прагнемо підсилити її природну красу, щоб надихнути на нові звершення. Наша мета підкреслити винятковість кожної жінки. Показати, що саме вона та сама Obrana,

– зазначають в Anabel Arto.

Український бренд Obrana / Фото Anabel Arto

Anabel Arto – міжнародний український бренд, який знають далеко за межами України. Сміливі дизайни, експериментальні моделі та відверті флагманські колекції роблять його справжнім лідером та провідним трендсетером.

Бренд заслужено отримав визнання серед жінок, які цінують елегантність, комфорт та стиль. Anabel Arto відомий своїм високим стандартом обслуговування та любов’ю до кожного покупця.

У каталозі Anabel Arto – безліч пропозицій на будь-який бюджет / Фото Anabel Arto

Наша мета – приносити радість жінці за допомогою бездоганного продукту, вдосконалюючи кожну деталь та оптимізуючи всі виробничі процеси. Ми приділяємо особливу увагу вибору найвишуканіших матеріалів та унікальних конструкцій,

– діляться представники бренду.

Anabel Arto – це не тільки комфортна білизна на кожен день, але й комплекти для особливих моментів у житті жінки: від першого побачення до весілля, від ділової зустрічі до червоної доріжки. У білизні цього бренду кожна зможе почуватися впевнено!