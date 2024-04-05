Так, у киевлянок есть уникальная возможность посетить крупнейшие бутики украинских брендов Anabel Arto & Obrana, расположенных в ТРЦ Blockbuster Mall, отмечает 24 Канал. Стоит только представить – 284 квадратных метров настоящего рая для женщин, которые ценят элегантность и стиль.

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Чем особенные бутики Anabel Arto & Obrana

Бутики Anabel Arto и Obrana в ТРЦ Blockbuster Mall предлагают широкий ассортимент нижнего белья украинского производства в одном месте. Независимо от настроения или требовательности, здесь каждая женщина сможет найти идеальный вариант домашней одежды, бра, трусиков и купальников на любой сезон и событие.

Ведь это место, где можно почувствовать себя особенной и неповторимой благодаря товарам высокого качества. Специальный дизайн бутика Anabel Arto в футуристическом стиле создает неповторимую атмосферу во время визита и делает каждый поход на шопинг особым событием.



Бутики оформлены в светлом современном дизайне / Фото Anabel Arto

Кроме того, при поиске идеального наряда или аксессуаров можно больше не волноваться, что придется провести весь день в ТРЦ, ведь квалифицированные работники магазинов учитывают все пожелания и потребности клиентов, гарантируя отличный сервис и удовлетворения каждого покупателя.

А медиафасад с видеопрезентациями трендовых коллекций создает увлекательную атмосферу и помогает подобрать лучшие варианты для гардероба.

В частности, в бутиках Anabel Arto & Obrana в ТРЦ Blockbuster Mall представлены линейки товаров в разных стилях и ценовых категориях, что удовлетворят все бюджеты и потребности модниц. Широкий ассортимент, качественное обслуживание и уникальный дизайн делают бутики Anabel Arto и Obrana местом вдохновения современной женщины, которая ценит комфорт и элегантность.

Ассортимент бутиков Anabel Arto & Obrana

Особое внимание привлекает не только интерьер и комфорт в бутиках Anabel Arto, но и ассортимент белья. Ведь в Anabel Arto & Obrana в Киеве представлен, пожалуй, самый большой выбор домашней одежды, нижнего белья, купальников и пляжной одежды, а также аксессуаров. Различные цвета, размеры и особые коллекции – все, что только может хотеть современная украинка.

В частности в продаже есть базовое, кружевное, бесшовное, спортивное и даже свадебное белье, а также домашняя одежда из сатина, кружева и вискозы. Всего представлены десятки различных коллекций: от классических элегантных комплектов до ярких и смелых моделей.

Купальники также поражают многообразием – в ассортименте есть варианты софт, танкини, сплошные, с чашечками и бесшовные. Кроме того, бутики предлагают широкий выбор пляжной одежды, среди которого можно найти парео, туники, рубашки и многое другое, чтобы создать стильный образ для отдыха на пляже или в бассейне.

Что стоит знать о брендах Anabel Arto & Obrana

Anabel Arto и Obrana – бренды, которые предлагают непревзойденное качество и незаурядные дизайны белья, созданные с учетом уникальных потребностей каждой женщины.

Украинский бренд Obrana / Фото Anabel Arto

Obrana – новый локальный бренд от Anabel Arto, что быстро становится любимцем среди украинок благодаря доступной цене и превосходному качеству. Он представлен в более 300 клиентских магазинах, 5 фирменных бутиках и 5 фирменных бутиках и интернет-магазине.

Каждая женщина неповторима, выбрана для своей уникальной миссии. Мы стремимся усилить ее естественную красоту, чтобы вдохновить на новые свершения. Наша цель подчеркнуть исключительность каждой женщины. Показать, что именно она та самая Obrana,

– отмечают в Anabel Arto.

Украинский бренд Obrana / Фото Anabel Arto

Anabel Arto – международный украинский бренд, который знают далеко за пределами Украины. Смелые дизайны, экспериментальные модели и откровенные флагманские коллекции делают его настоящим лидером и ведущим трендсетером.

Бренд заслуженно получил признание среди женщин, которые ценят элегантность, комфорт и стиль. Anabel Arto известен своим высоким стандартом обслуживания и любовью к каждому покупателю.

В каталоге Anabel Arto – множество предложений на любой бюджет / Фото Anabel Arto

Наша цель – приносить радость женщине с помощью безупречного продукта, совершенствуя каждую деталь и оптимизируя все производственные процессы. Мы уделяем особое внимание выбору самых изысканных материалов и уникальных конструкций,

– делятся представители бренда.

Anabel Arto – это не только комфортное белье на каждый день, но и комплекты для особых моментов в жизни женщины: от первого свидания до свадьбы, от деловой встречи до красной дорожки. В белье этого бренда каждая сможет чувствовать себя уверенно!