Кілька мілілітрів такого парфуму можуть коштувати десятки тисяч доларів. Які парфуми є найдорожчими у світі – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Цікаво Парфуми триматимуться увесь день: прості прийоми, що зроблять аромат стійким

1 Million 18 Carats Luxe Edition від Paco Rabanne

Paco Rabanne 1 Million 18 Carats LUXE Edition – парфуми, які створювалися для чоловіків. Однак аромат став улюбленим для багатьох жінок. Так, композиція парфуму містить ноти мандарина, грейпфрута, кориці, м'яти, троянди та сандалового дерева.

Флакон зроблений у дизайні золотого зливка. Однак мовиться не лише про зовнішній вигляд. Флакон покритий 18-каратним золотом та діамантом. Ціна ексклюзивного парфуму сягала 56 тисяч доларів. Хоча нові золоті зливки Paco Rabanne більше не випускає, однак кожен охочий може наповнити старий флакон приємним мускусним ароматом.



Парфуми 1 Million 18 Carats Luxe Edition / Фото з офіційного сайту Paco Rabanne

V1 Gianni Vive Sulman

Парфуми V1 Gianni Vive Sulman створив модний ювелірний будинок Джанні Віва Сальман. Автором неймовірного аромату є британський парфумер Артур Бернхем. Він протягом 5 років шукав найкраще поєднання компонентів. При створенні аромату парфумер вивчав секрети стародавнього Єгипту, саме вони й надихнули Бернхема на неперевершене поєднання ароматів смоли та троянди. До слова, цей парфум – унісекс.

Флакон також має розкішний дизайн – він виготовлений з платини, прикрашений золотом та рубінами. Парфум укладений у позолочену деревяну коробку, яка відкривається золотим ключиком, інкрустованим діамантами. Що флакон, що упаковка – ручної роботи.

У світ вийшло всього 173 флакони аромату V1, остання партія з'явилася у 1998 році. Вартість парфумів – 85 тисяч доларів. До слова, власниками ексклюзивних ароматів є боксер Майк Тайсон, а також цей парфум у колекції відомої акторки Елізабет Тейлор.



Парфуми V1 Gianni Vive Sulman / Фото з мережі

Clive Christian Imperial Majesty

Парфуми "Імперська величність" вийшли у світ у 2006 році. Автором цього аромату є Роя Дав. В унікальному парфумі він поєднав понад 200 рідкісних інгредієнтів, серед яких ваніль, мускус, бергамот, сицилійський мандарин, іланг-іланг та олія неролі. Вишуканий флакон парфуму зроблений з високоякісного гірського кришталю. Цікаво, що вага пляшечки сягає 5 кілограмів. Шийка пляшечки з парфумами оздоблена 18-каратним золотом, а кришечка флакона виготовлена з білого діаманта 5 карат.

Усього у світ вийшло 10 флаконів Clive Christian Imperial Majesty обсягом 507 мілілітрів. Ціна таких парфумів стартувала від 215 тисяч доларів і могла сягати 435 тисяч доларів. Окрім того, у вартість входить ексклюзивна доставка автомобілем Бентлі.

Варто зазначити, що цей аромат свого часу був занесений до криги рекордів Гіннеса, як найдорожчий парфум у світі.



Парфуми Clive Christian Imperial Majesty / Фото з мережі

Secret de la Reine від Guerlain

Парфуми Secret de la Reine створені парфумерним та ювелірним будинком Guerlain. Аромат належить до групи дерев'яно-мускусних парфумів.

Дорогим у цих парфумах є не сам аромат, а зовнішнє оздоблення. Пляшечка ховається у кулоні у формі бджоли, яка виготовлена зі 124 грамів платини, прикрашена чорним оніксом та інкрустована діамантами. Механізм бджоли функціонує таким чином, що при натисканні кнопки крильця розкриваються й можна побачити флакон парфумів.

Окрім того, ланцюжок кулона також справжній витвір мистецтва. Він виконаний у стилі азбуки Морзе й містить напис: "Живи, щоб любити, люби, щоб жити". Вартість такого парфуму з кулоном сягає 300 тисяч євро.



Парфуми Secret de la Reine / Фото з мережі

Golden Delicious від DKNY

Аромат від Донни Каран Golden Delicious коштує близько 40 доларів, однак у 2009 році вони з'явилися в ексклюзивному флаконі. Парфуми були презентовані лише в одному екземплярі. Розробив приголомшливий дизайн відомий ювелір Мартін Кац. Однак композиція цього аромату нічим не відрізняється від того, який може придбати будь-хто. Парфум має ноти троянди, сливи, конвалії, білої лілії, апельсина, сандалового та тикового дерева.

Він оздобив нижню частину флакона білим золотом, верхню – жовтим. Парфум інкрустовано 2 909 одиницями дорогоцінного каміння, яке збирали чи не у всіх країнах світу. Верхня частина флакона відтворює хмарочоси Манхеттена, які інкрустовані 200 золотистими сапфірами. Варто наголосити, що такий дорогий флакон створили з благодійною метою. Вартість Golden Delicious в дизайні від Мартіна Каца сягає 1 мільйона доларів. Всі отримані кошти пішли на рахунок благодійної організації Action Against Hunger, яка бореться з голодом у всьому світі.



Ексклюзивний флакон парфумів Golden Delicious / Фото DKNY

Найдорожчий парфум у світі – Shumukh

У 2019 році в Дубаї презентували парфуми Shumukh від розкішного бренду The Spirit of Dubai Parfums by Nabeel. Shumukh з арабської перекладається як "гідний найвищого". На створення цих парфумів дійсно не пошкодували грошей.

Композиція унісекс аромату складається з бурштину, сандалового дерева, рідкісного індійського агарвуда, мускусу, турецької троянди, пачулі, іланг-ілангу і ладану. Розробник парфуму Асгар Адам Алі стверджував, що він може триматися понад 12 годин на шкірі й до 30 днів на тканині. Він також заявляв, що на розробку неймовірного аромату він витратив близько 3 років досліджень і за цей час провів понад 500 тестів.

Парфум, який презентували в Об'єднаних Арабських Еміратах, міститься у флаконі об'ємом 3 літри. Флакон Shumukh виготовлений із 18-каратного золота вагою 2 кілограми, інкрустований 3 571 діамантом у 38,55 карат. Вартість такого парфуму – 1 295 000 доларів.

Після того, як цей парфум був презентований, то його внесли до книги рекордів Гіннеса відразу у 2 пунктах – як "найвищий ароматизатор з дистанційним управлінням" та парфум, який містить "найбільшу кількість діамантів на флаконі".



Найдорожчий парфум у світі / Фото The Spirit of Dubai Parfums