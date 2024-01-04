Як зробити свої парфуми більш тривкими та подарувати собі аромат, що триматиметься увесь день, розповідаємо далі.

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Як зробити парфуми максимально стійкими

Жозефіна веде блог у тікток, присвячений парфумерії, та може похвалитися ступенем магістра у цій сфері. Дівчина в одному зі своїх нещодавніх роликів розкрила хитрощі, завдяки яким нетривкі аромати можуть триматися весь день.

Немає нічого більш сумного, ніж знайти аромат, який вам подобається, але який ви не можете відчути через 20 хвилин, – сказала блогерка.

Перш за все, порадила вона, життєво важливо наносити аромат на чисту шкіру. Також блогерка рекомендує намастити шкіру лосьйоном для тіла без запаху, тому що "зволожена шкіра краще зафіксує аромат і забезпечить його тривалість".

Другий варіант від Жозефіни полягає в тому, щоб наносити аромат на одяг, але на безпечній відстані, щоб не забруднити речі.

Тканина набагато краще сприймає запах, ніж шкіра. Не бійтеся, можна прискати більше,

– пояснила авторка контенту.

Як блогерка радить використовувати парфуми: дивіться відео

Наостанок вона порекомендувала змочити гребінець парфумами та провести ним по волоссю.

Це гарантує, що аромат потрапить на ваше волосся без ефекту спирту, що сушить шкіру,

​​– додала вона.

Додамо, що експерти застерігають від збризкування волосся парфумами, оскільки вони містять етиловий спирт, який потенційно може пошкодити пасма в довгостроковій перспективі, спричинивши їх розпушення, ламкість і посічені кінчики.

