Однак є спосіб, який допоможе цього уникнути. Як зберегти губи від сухості взимку та ефективно доглядати за ними, розповідаємо далі.

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Як зберегти губи від сухості взимку

Б’юті-інфлюенсерка з тікток, яку звуть Енджі, ділиться у своєму блозі секретами та порадами з догляду за собою. Нещодавно дівчина розповіла про недорогий спосіб догляду за губами, який допоможе уникнути сухості та тріщин.

У відео, яке переглянули понад 1,2 мільйона людей, Енджі продемонструвала свою процедуру догляду за губами, яка полягає в тому, щоб використовувати косметичний вазелін.

Як блогерка доглядає за губами: дивіться відео

Дружнє нагадування, що вазелін є оклюзійною речовиною (тобто утворює захисну плівку та утримує вологу на шкірі), тому, якщо ви нанесете трохи води на губи, а потім додасте бальзам для губ перед тим, як ляжете спати, у вас буквально ніколи не буде сухих губ цієї зими,

– пояснила блогерка.

Однак Енджі додала, що не обов’язково використовувати саме вазелін – підійде будь-яка оклюзійна речовина, що відповідає доступному ціновому діапазону. До прикладу, інфлюенсерка використовувала і старий бальзам для губ, що робить процедуру майже безкоштовною.

У ще одному відео тіктокерка додала, як відновити вже пошкодженні губи.

Як відновити губи, що пересохли: дивіться відео

Все, що потрібно, – це зубна щітка. Інколи, я б сказав, не частіше ніж раз на тиждень, варто просто взяти зубну щітку і поскрабувати нею губи,

– зазначила дівчина.

Вона стверджує, що це "видалить більшість мертвої шкіри на губах".