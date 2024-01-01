Однак є спосіб, який допоможе цього уникнути. Як зберегти губи від сухості взимку та ефективно доглядати за ними, розповідаємо далі.
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Як зберегти губи від сухості взимку
Б’юті-інфлюенсерка з тікток, яку звуть Енджі, ділиться у своєму блозі секретами та порадами з догляду за собою. Нещодавно дівчина розповіла про недорогий спосіб догляду за губами, який допоможе уникнути сухості та тріщин.
У відео, яке переглянули понад 1,2 мільйона людей, Енджі продемонструвала свою процедуру догляду за губами, яка полягає в тому, щоб використовувати косметичний вазелін.
Як блогерка доглядає за губами: дивіться відео
Дружнє нагадування, що вазелін є оклюзійною речовиною (тобто утворює захисну плівку та утримує вологу на шкірі), тому, якщо ви нанесете трохи води на губи, а потім додасте бальзам для губ перед тим, як ляжете спати, у вас буквально ніколи не буде сухих губ цієї зими,
– пояснила блогерка.
Однак Енджі додала, що не обов’язково використовувати саме вазелін – підійде будь-яка оклюзійна речовина, що відповідає доступному ціновому діапазону. До прикладу, інфлюенсерка використовувала і старий бальзам для губ, що робить процедуру майже безкоштовною.
У ще одному відео тіктокерка додала, як відновити вже пошкодженні губи.
Як відновити губи, що пересохли: дивіться відео
Все, що потрібно, – це зубна щітка. Інколи, я б сказав, не частіше ніж раз на тиждень, варто просто взяти зубну щітку і поскрабувати нею губи,
– зазначила дівчина.
Вона стверджує, що це "видалить більшість мертвої шкіри на губах".