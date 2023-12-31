Які секрети зимового макіяжу потрібно знати та якими порадами не варто нехтувати, щоб виглядати ідеально, 24 Канал ексклюзивно дізнався у візажистки Ірини Легкобит.

До теми Три секрети стійкого макіяжу: візажистка поділилась порадами для бездоганного образу

Як зробити макіяж взимку ідеальним

Візажистка Ірина Легкобит зауважує, що шкіра в зимовий період більш зневоднена та суха, ніж у теплу пору року. Через це основний секрет макіяжу у цей час – це саме зволоження.

Шкіру слід максимально добре зволожувати. Для цього найкраще використовувати сироватки, не забувати робити пілінги, маски та використовувати скраби. Доглядати за шкірою обов'язково і зранку, і ввечері,

– пояснює експертка.

Візажистка додає, що якщо шкіра буде доглянутою та добре зволожена взимку, тоді перед нанесенням тону вона буде готова до макіяжу без зайвих зусиль. Макіяж на доглянутій шкірі виглядатиме бездоганно та залишатиметься свіжим при будь-якій погоді