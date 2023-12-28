Як зробити неймовірно стійкий макіяж та якими порадами не варто нехтувати, щоб виглядати ідеально, 24 Канал ексклюзивно дізнався у візажистки Ірини Легкобит.

До теми Як зробити ідеальний макіяж на Новий рік: 3 поради від візажистки, які варто взяти до уваги

Що потрібно для того, щоб зробити стійкий макіяж

Візажистка Ірина Легкобит виділяє три обов'язкові елементи стійкого макіяжу. За її словами, завдяки цим складовим косметика триматиметься досить довго та образ залишатиметься бездоганним не одну годину.

Перш за все, для стійкого мейку експертка радиться підібрати правильний догляд для шкіри.

Якщо шкіра жирна, варто обирати базу під макіяж з ефектом матування. Якщо ж вона суха, то краще надавати перевагу засобам з ефектом зволоження та додавати сироватку. Натомість для комбінованої шкіри підійде зволоження у вигляді сироватки та нежирної бази під макіяж,

– пояснює візажистка.

Крім того, для кращого ефекту перед нанесенням тону вона рекомендує використовувати спрей-фіксатор для макіяжу. Ним варто збризнути обличчя до того, як використовувати тональний крем.

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Останнім же секретом максимально стійкого макіяжу Ірина Легкобит вважає правильно підібраний тон. Для жирної шкіри експертка радить використовувати засіб з ефектом матування, а для більш сухої обирати тональний крем з вологим фінішем.

Усе це разом, за її словами, зробить ваш макіяж стійким та не зашкодить здоров'ю шкіри.