Гелен Вільямс займається професійним виготовленням перук уже близько 8 років. На те, аби виготовити перуку, жінка витратила 11 днів.

Цікаво Знищує весільні знімки: чоловік у Китаї зробив бізнес на незвичній послузі

Якої довжини найдовша перука у світі

Для виготовлення перуки Гелен Вільямс витратила чимало матеріалів, а саме 1 000 пучків волосся, 12 банок лаку для волосся, 35 тюбиків клею для волосся та 6 250 шпильок. Результатом цих зусиль стала перука, довжиною 351 метр та 28 сантиметрів.

Найдовша перука у світі: дивіться відео

Знайти матеріали для виготовлення найдовшої перуки було непростим завданням. Мій досвід роботи дуже допоміг,

– розповіла жінка.

Зазвичай за тиждень майстриня виготовляє від 50 до 300 перук. За 8 років вона навчила сотні учнів виготовляти перуки і сама виготовила тисячі екземплярів. Тепер же жінка закарбувала своє ім'я у Книзі рекордів Гіннеса.