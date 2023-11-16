Лю з провінції Шаньдун вирішив займатись такою справою для захисту конфіденційності розлучених пар. Тому він пропонує повністю приватне знищення весільних фотографій з колишніми.

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Скільки коштує така послуга

Спершу Лю створив у місті Лафана автономний центр зі знищення сміття. Однак згодом чоловік подумав, що є запит і на знищення дещо іншого.

Більшість весільних фотографій зроблено з акрилового матеріалу, який нелегко спалити. У багатьох місцях також є звичаї, які забороняють спалювати фотографії живих людей. Однак викинути їх на сміття складно, оскільки це може поставити під загрозу вашу конфіденційність,

– розповів Лю.

За словами чоловіка, його послуги мають великий попит. Процедура ж проста – клієнти надсилають свої фотографії до центру і оплачують суму, яка залежить від ваги. Оплата коливається в межах від кількох десятків до понад сотні юанів (тобто до понад 500 гривень).

Після отримання, співробітники відкривають пакети клієнтів, потім зафарбовують фотографії аерозольною фарбою та записують процес на відео, яке надсилають клієнтові. Опісля зафарбовані світлини подрібнюють та відправляють на переробку.

Поки є єдиний центр в Китаї, але, за словами Лю, вони вже отримали замовлення зі всіх провінцій, окрім Тибету.