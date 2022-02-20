Про це ніхто б не дізнався, якби не подружка нареченої, яка опублікувала відео з весілля у своєму тіктоці violetprice16x. За кілька днів ролик набрав понад два мільйони переглядів, доки дівчина його не видалила.

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Хлопець не хотів одягати костюм

На початку відео подружка жартома сказала, що наречена ще кілька місяців тому обіцяла собі не починати ніяких стосунків. Але не вийшло: вона знайшла чоловіка своєї мрії!

Моя найкраща подружка сказала мені кілька місяців тому, що не збирається закохуватися, – написала violetprice16x.

Опісля на відео з’являються кадри з фотосесії молодят. Наречена була просто розкішною: тут і елегантне весільне плаття, і красива зачіска, і прикраса у вигляді діадеми. Хлопчина ж сильно не напружувався й прийшов у чорній футболці з надписом Palm Angels та вузьких джинсах.

Образ нареченої на весіллі / Скриншот тікток violetprice16x

Люди розкритикували нареченого, але є один нюанс

Користувачів тіктоку здивував його вигляд. Багато хто вважав, що хлопець продемонстрував неповагу до нареченої. Ось найпопулярніші коментарі до відео:

Це свідчить про те, що чоловік не збирається віддавати себе в їхніх стосунках. Це неповага. І вона на це погодилася. Сумно.

Це сумно. Подивіться, як вона розкішно виглядає! А він навіть не захотів переодягнутися з минулої ночі.

Коли в тебе весілля на 3 годину, а зустріч з друзями – на 4.

Утім, подружка нареченої закликала людей зупинитися зі своєю критикою. За її словами, наречена не була проти, щоб коханий так вдягнувся.

Будь ласка, зупиніться. Вона вийшла заміж і дуже щаслива. Її не хвилювало, як він одягнувся. Вона заміжня. Лише це має значення.

Наречений був у футболці та джинсах / Скриншот тікток violetprice16x