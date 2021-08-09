Найкраща пара сезону: смачне м'ясо зі сливами від дієтологині
Джерело:інстаграм Тетяни Лакусти
Не втрачайте шанс приготувати влітку якусь смакоту із сезонними продуктами. Експертка з харчування Тетяна Лакуста цього разу поділилась простою основною стравою, яку може приготувати кожен – м'ясо зі сливами.
Як зазначає дієтологиня, саме сливи влітку будуть ідеальною парою до м'яса. Темний колір плодів говорить про те, що у цих фруктах багато антиоксидантів, а ще пектину та органічних кислот: "Пектин покращує перистальтику кишківника, допомагає виведенню холестерину, є пребіотиком (їжею для бактерій) та попереджує закрепи".
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Тетяна Лакуста також радить для кращого ефекту спробувати перед приготування замаринувати м'ясо, адже так білок буде переварюватись краще. Коли ми переконались, що ця страва не лише смачна, а ще й надзвичайно корисно, починаймо готувати.Інгредієнти:
- Яловичина або індичатина – 500 грамів
- Фіолетова цибулю – 1 штука
- Сливи – 1 кілограм
- Імбир – сухий або кілька тонких пелюсток свіжого
- Сванська сіль або хмелі-сунелі як приправа
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Як приготувати
- Нарізати цибулю великими півкільцями
- Порізати тонкими шматками м'ясо
- Викласти цибулю з м'ясом, накрити кришкою і тушкувати 5-10 хв
- Зверху викласти половинки очищених слив
- Додати сіль, спеції, імбир
- Періодично помішуючи, готувати 30-40 хв
Подавати цю страву можна з рисом, гречкою або пастою. Смачного!