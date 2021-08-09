Найкраща пара сезону: смачне м'ясо зі сливами від дієтологині

9 серпня 2021 , 09:04
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Джерело:

інстаграм Тетяни Лакусти

Не втрачайте шанс приготувати влітку якусь смакоту із сезонними продуктами. Експертка з харчування Тетяна Лакуста цього разу поділилась простою основною стравою, яку може приготувати кожен – м'ясо зі сливами.

Як зазначає дієтологиня, саме сливи влітку будуть ідеальною парою до м'яса. Темний колір плодів говорить про те, що у цих фруктах багато антиоксидантів, а ще пектину та органічних кислот: "Пектин покращує перистальтику кишківника, допомагає виведенню холестерину, є пребіотиком (їжею для бактерій) та попереджує закрепи".  

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Тетяна Лакуста також радить для кращого ефекту спробувати перед приготування замаринувати м'ясо, адже так білок буде переварюватись краще. Коли ми переконались, що ця страва не лише смачна, а ще й надзвичайно корисно, починаймо готувати. 

Інгредієнти:
  • Яловичина або індичатина – 500 грамів
  • Фіолетова цибулю – 1 штука
  • Сливи – 1 кілограм
  • Імбир – сухий або кілька тонких пелюсток свіжого
  • Сванська сіль або хмелі-сунелі як приправа

М'ясо зі сливами – проста і корисна страва / Фото Unsplash

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Як приготувати 

  1. Нарізати цибулю великими півкільцями
  2. Порізати тонкими шматками м'ясо
  3. Викласти цибулю з м'ясом, накрити кришкою і тушкувати 5-10 хв
  4. Зверху викласти половинки очищених слив
  5. Додати сіль, спеції, імбир
  6. Періодично помішуючи, готувати 30-40 хв

Подавати цю страву можна з рисом, гречкою або пастою. Смачного!

 

 

Автор: Ірина Продан