Найромантичніший сніданок у ліжко: 6 незвичайних ідей для вдалого сюрпризу

Як приємно робити своїм коханим сюрпризи! Кому ж не сподобається прокинутись від ароматів свіжозвареної кави та запашної випічки або яєчні? Такий подарунок не вимагає великих коштів чи часу, лише трохи фантазії та любові.

Ми вже розповідали про секрети ідеального сніданку у ліжко. Тепер ви знаєте як все вдало організувати, саме час додати трохи креативу! Ваша друга половинка полюбляє читати зранку чи для неї життєво важливе оформлення страв? У кожного свої вподобання. Ловіть кілька цікавеньких ідей, як зробити цей приємний романтичний момент ще оригінальнішим, щоб вгодити партнеру.

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Корисний сніданок

Людям, які ретельно слідкують за своїм здоров'ям та обирають лише корисну їжу, навряд чи сподобається сніданок з купою смажених яєць чи солодкого. Краще обрати ситні та смачні альтернативи: сирна запіканка, плющена вівсянка, свіжі ягоди та фрукти, тости з авокадо або рибою та вершковим сиром чи смузі. А якщо ви ще й калорії окремо порахуєте, ціни вам не буде!

Приготуйте корисний сніданок / Фото Unsplash

Домашній ранок

Любителям домашнього затишку можна організувати найтепліший у світі сніданок, зовсім як у дитинстві. Власноруч посмажені сирники, присипані цукровою пудрою, або млинці, малинове варення, тепле какао з маршмелоу або трав'яний чай – те що треба. Не забудьте про пухнастий плед та красиву дерев'яну тацю.

Затишний домашній сніданок / Фото Unsplash

Для ласунів

Дехто зранку терпіти не може смажені чи варені страви, зате підкріпитись чимось солоденьким вони тільки за! Вмикайте фантазію на повну і поспішайте зранку у найближчу пекарню по свіжий мигдалевий круасан, чизкейк чи мафіни зі смородиною. Або спробуйте самостійно приготувати апетитні панкейки з кленовим сиропом чи хрусткі вафлі.

Сніданок для справжніх ласунів / Фото Unsplash

Викладіть це все на тацю з мереживними серветками поряд з лавандовим лате, розкладіть мармеладних ведмедиків або інший солодкий декор – готово, ви підкориле серце ласуна!

Романтичний сніданок

Для чуттєвих натур підійде тільки такий сніданок. Не так важливо, що саме з їжі ви приготуєте, головне – якнайбільше знакових деталей. Кілька видрукованих спільних фото, печиво з романтичним передбаченням чи мила інтимна записка розчулять вашу другу половинку а, ніжні квіти принесуть справжнє задоволення. Млинці або інша їжа у формі сердечок також буде, як ніколи, доречна в цей особливий ранок.

Поставте свіжі квіти під час сніданку / Фото Unsplash

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Свято з самого ранку

Нехай ранок буде не просто романтичним, а навіть урочистим. Наповніть його грайливим настроєм, додавши до сніданку келих улюбленого ігристого замість звичної кави або чаю. Разом зі свіжими фруктами, десертом або популярним сендвічем "Крок-мадам" це стане чудовим святковим початком дня.

Вишуканий сніданок з ігристим / Фото Pinterest

Як із Pinterest

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Справжні естети не будуть куштувати їжу, якщо вона некрасиво оформлена. Тож подаруйте коханому у цей ранок естетичне задоволення. Підберіть вишукану білу тацю, серветки у кольоровій гамі кімнати та лаконічні білі тарілки, яйця подавайте на спеціальній підставці, а справжню міцну каву – у маленькій витонченій чашці. Повірте, коханий це оцінить.

Сніданок для естета / Фото Pinterest