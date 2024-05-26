Як виглядає її виріб та як майстриня створювала свою незвичну роботу, розповідаємо далі.

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Як жінка створила найбільшу у світі перуку

31-річна Хелен Вільямс з Нігерії створила шиньйон завширшки 3,65 метра, який тягнеться до підлоги. Для порівняння, автівка Mini Cooper має довжину 3,63 метра.

Професійна перукарка почала працювати над своїм рекордним витвором у лютому. Їй знадобилося трохи більше ніж місяць, щоб завершити перуку.

Виріб жінки виготовлений із понад 800 пучків каштанового волосся. Хелен витратила 2 719 доларів на матеріали.

Як професійна виробниця перук, я з нетерпінням чекаю побити ще багато рекордів у цій категорії. Мені подобається виконувати важкі завдання, це робить мене кращою людиною, і я вчуся нового,

– каже жінка.

Свою дуже широку перуку вона робила здебільшого вручну, але для деяких деталей використовувала швейну машину. Вона зшила все це разом на каркасі за допомогою голки та нитки й прикріпила до нього понад 1000 страз.

Як виглядає перука: дивіться відео

Хелен виготовляє перуки щодня, але це був настільки масштабний проєкт, що на його планування та дизайн пішли місяці.

Прийняти такий виклик її надихнула актриса та ведуча ток-шоу Дрю Беррімор, яка брала участь у створенні попередньої рекордно широкої перуки.

Я велика прихильниця Дрю Беррімор, вона також мене надихнула. Якщо вона може зробити найширшу перуку, то я теж зможу,

– поділилась майстриня.

Однак Хелен постала перед деякими труднощами. Перші кілька днів спроби були важкими, тому що вона більше не могла нормально ходити чи сидіти.

У мене все боліло, доводилося мати справу з болями в шиї, спині, болями в стегнах. Надіти перуку на голову було також дуже важко через вагу. Але я дуже щаслива, що завершила проєкт, –

додає вона.

Жінка виставила готову перуку у своєму офісі та планує залишити її там. Вона мріє, що її діти та онуки виростуть та побачать цей рекордний виріб, що вже є частиною історії.