Как выглядит ее изделие и как мастерица создавала свою необычную работу, рассказываем далее.

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Как женщина создала самый большой в мире парик

31-летняя Хелен Уильямс из Нигерии создала шиньон шириной 3,65 метра, который тянется до пола. Для сравнения, автомобиль Mini Cooper имеет длину 3,63 метра.

Профессиональная парикмахер начала работать над своим рекордным произведением в феврале. Ей понадобилось чуть больше месяца, чтобы завершить парик.

Изделие женщины изготовлено из более 800 пучков каштановых волос. Хелен потратила 2 719 долларов на материалы.

Как профессиональный производитель париков, я с нетерпением жду, чтобы побить еще много рекордов в этой категории. Мне нравится выполнять трудные задачи, это делает меня лучшим человеком, и я учусь новому,

– говорит женщина.

Свой очень широкий парик она делала в основном вручную, но для некоторых деталей использовала швейную машину. Она сшила все это вместе на каркасе с помощью иглы и нити и прикрепила к нему более 1000 страз.

Как выглядит парик: смотрите видео

Хелен производит парики ежедневно, но это был настолько масштабный проект, что на его планирование и дизайн ушли месяцы.

Принять такой вызов ее вдохновила актриса и ведущая ток-шоу Дрю Бэрримор, которая участвовала в создании предыдущего рекордно широкого парика.

Я большая поклонница Дрю Бэрримор, она также меня вдохновила. Если она может сделать самый широкий парик, то я тоже смогу,

– поделилась мастерица.

Однако Хелен предстала перед некоторыми трудностями. Первые несколько дней попытки были тяжелыми, потому что она больше не могла нормально ходить или сидеть.

У меня все болело, приходилось иметь дело с болями в шее, спине, болями в бедрах. Надеть парик на голову было также очень трудно из-за веса. Но я очень счастлива, что завершила проект, –

добавляет она.

Женщина выставила готовый парик в своем офисе и планирует оставить его там. Она мечтает, что ее дети и внуки вырастут и увидят это рекордное изделие, что уже является частью истории.