Аромат триматиметься увесь день: 5 найстійкіших жіночих парфумів

Можна купити найдорожчі парфуми у світі, але який у цьому сенс, якщо вони триматимуться кілька годин і будуть відчутними лише на близькій відстані.

Найкраще, шукаючи свій аромат, надавати перевагу саме стійким парфумам. Які запахи вважають найбільш тривкими, розповідаємо далі.

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Tom Ford, Bitter Peach

На верхівці аромату перебуває персик і червоний апельсин, середні ноти – ром, коньяк і жасмин, а в основі – ваніль, пачулі, сандал, боби тонка, ветивер. Відчувається все це потужно, густо та солодко. А найголовніше, що тримається цей аромат надзвичайно довго.

Як виглядає цей парфум: дивіться фото

Ex Nihilo, The Hedonist

Це як ковток свіжого повітря серед класичних парфумів. Тут поєднується і суха деревина, і пікантний цитрус, і гострий імбир. Проте особливий цей аромат не тільки своїм поєднанням запахів, а й тим, що він є дуже стійким та не зникає впродовж цілого дня.

Як виглядає цей парфум: дивіться фото

Yves Saint Laurent, Libre

Це помітний, шлейфовий, стійкий, але не задушливий аромат, що пахне апельсиновими цукатами у ванілі та лавандою. Він дуже ніжний, жіночний та можна сказати класичний.

Як виглядає цей парфум: дивіться фото

Givenchy, L'Interdit

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Цей дзвінкий, наполегливий аромат не дасть залишитись непоміченою. На холоді він розкривається цитрусом з туберозою, а влітку відчуваються грайливі фруктові нотки. Стійкість цього парфуму надзвичайна – одного розпилення достатньо, щоб почуватися на висоті цілий день.

Як виглядає цей парфум: дивіться фото

Initio Parfums Prives, Side Effect

Це м'який, жіночний і не задушливий парфум, що, втім, огортає надовго своїм запахом.

Як виглядає цей парфум: дивіться фото

Тут вдало поєднується тютюн і ваніль, утворюючи шлейф, який відчуватиметься навіть після душу.