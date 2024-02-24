Лучше всего, ища свой аромат, отдавать предпочтение именно стойким духам. Какие запахи считают наиболее длительными, рассказываем далее.

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Tom Ford, Bitter Peach

На верхушке аромата находится персик и красный апельсин, средние ноты – ром, коньяк и жасмин, а в основе – ваниль, пачули, сандал, бобы тонка, ветивер. Ощущается все это мощно, густо и сладко. А самое главное, что держится этот аромат очень долго.

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Ex Nihilo, The Hedonist

Это как глоток свежего воздуха среди классических духов. Здесь сочетается и сухая древесина, и пикантный цитрус, и острый имбирь. Однако особый этот аромат не только своим сочетанием запахов, но и тем, что он очень стойкий и не исчезает в течение целого дня.

Как выглядит этот парфюм: смотрите фото

Yves Saint Laurent, Libre

Это заметный, шлейфовый, стойкий, но не удушающий аромат, пахнущий апельсиновыми цукатами в ванили и лавандой. Он очень нежный, женственный и можно сказать классический.

Как выглядит этот парфюм: смотрите фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Givenchy, L'Interdit

Этот звонкий, настойчивый аромат не даст остаться незамеченной. На холоде он раскрывается цитрусом с туберозой, а летом чувствуются игривые фруктовые нотки. Стойкость этого парфюма чрезвычайная – одного распыления достаточно, чтобы чувствовать себя на высоте целый день.

Как выглядит этот парфюм: смотрите фото

Initio Parfums Prives, Side Effect

Это мягкий, женственный и не удушающий парфюм, что, впрочем, окутывает надолго своим запахом.

Как выглядит этот парфюм: смотрите фото

Здесь удачно сочетается табак и ваниль, образуя шлейф, который будет ощущаться даже после душа.