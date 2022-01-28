Lifе було засновано в 1883 році Джоном Еймсом Мітчеллом. Протягом 53 років він позиціювався як розважальний журнал, з упором на ілюстрації, жарти й соціальні коментарі. Редакторами журналу були багато відомих письменників та карикатуристів тієї епохи, включаючи Чарльза Дана Гібсона, Нормана Роквелла та Гаррі Олівера.

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Проте змінювалися часи, а з ними й уподобання читачів. Людей почала цікавити сексуальність й більш цинічний гумор. У 1930 роках журнал переродився – 23 листопада 1936 року вийшов перший номер оновленого варіанту. З того часу він почав видаватися щотижня до 1972 року. Згодом Lifе перетворився з тижневика на щомісячник. Але з настанням 2000 років, коли у світ прийшов інтернет, видання перейшло остаточно у мережу.

Редакція Lifе 24 пропонує згадати історію журналу та переглянути найвидатніші його обкладинки.

Найвідоміші обкладинки в історії журналу Life: цікава добірка

Вінстон Черчилль на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE

Найвідоміші обкладинки в історії журналу Life: цікава добірка

Марлон Брандо на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE

Найвідоміші обкладинки в історії журналу Life: цікава добірка

Джон Кеннеді на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE

Найвідоміші обкладинки в історії журналу Life: цікава добірка

Мерилін Монро на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE

Найвідоміші обкладинки в історії журналу Life: цікава добірка

Грейс Келлі на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE

Найвідоміші обкладинки в історії журналу Life: цікава добірка

Грета Гарбо на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE

Найвідоміші обкладинки в історії журналу Life: цікава добірка

Джуді Гарленд на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE

Найвідоміші обкладинки в історії журналу Life: цікава добірка

"Злочинність в США" / Фото LIFE

Найвідоміші обкладинки в історії журналу Life: цікава добірка

Фідель Кастро на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE

Найвідоміші обкладинки в історії журналу Life: цікава добірка

Софі Лорен на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE

Найвідоміші обкладинки в історії журналу Life: цікава добірка

Гурт "Бітлз" на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE

Найвідоміші обкладинки в історії журналу Life: цікава добірка

Софі Лорен на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE

Найвідоміші обкладинки в історії журналу Life: цікава добірка

Жан Поль Бельмондо на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE

Найвідоміші обкладинки в історії журналу Life: цікава добірка

Обкладинка журналу Lifе за 1969 рік / Фото LIFE

Найвідоміші обкладинки в історії журналу Life: цікава добірка

Афіша фестивалю Вудсток / Фото LIFE

Найвідоміші обкладинки в історії журналу Life: цікава добірка

Джоні Кеш на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE

Найвідоміші обкладинки в історії журналу Life: цікава добірка

Ніл Армстронг на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE

Найвідоміші обкладинки в історії журналу Life: цікава добірка

Клінт Іствуд на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE