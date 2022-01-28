Найвідоміші обкладинки в історії журналу Life: цікава добірка
Джерело:LIFE
Журнал Life – один з головних ілюстрованих новинних тижневиків Америки. Основний його акцент був на фотожурналістиці.
Lifе було засновано в 1883 році Джоном Еймсом Мітчеллом. Протягом 53 років він позиціювався як розважальний журнал, з упором на ілюстрації, жарти й соціальні коментарі. Редакторами журналу були багато відомих письменників та карикатуристів тієї епохи, включаючи Чарльза Дана Гібсона, Нормана Роквелла та Гаррі Олівера.
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Проте змінювалися часи, а з ними й уподобання читачів. Людей почала цікавити сексуальність й більш цинічний гумор. У 1930 роках журнал переродився – 23 листопада 1936 року вийшов перший номер оновленого варіанту. З того часу він почав видаватися щотижня до 1972 року. Згодом Lifе перетворився з тижневика на щомісячник. Але з настанням 2000 років, коли у світ прийшов інтернет, видання перейшло остаточно у мережу.
Редакція Lifе 24 пропонує згадати історію журналу та переглянути найвидатніші його обкладинки.
Вінстон Черчилль на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE
Марлон Брандо на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE
Джон Кеннеді на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE
Мерилін Монро на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE
Грейс Келлі на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE
Грета Гарбо на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE
Джуді Гарленд на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE
"Злочинність в США" / Фото LIFE
Фідель Кастро на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE
Софі Лорен на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE
Гурт "Бітлз" на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE
Софі Лорен на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE
Жан Поль Бельмондо на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE
Обкладинка журналу Lifе за 1969 рік / Фото LIFE
Афіша фестивалю Вудсток / Фото LIFE
Джоні Кеш на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE
Ніл Армстронг на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE
Клінт Іствуд на обкладинці журналу Lifе / Фото LIFE