Більшість жінок наносять декоративну косметику, аби підкреслити природну красу та почуватись трохи впевненіше. Проте дехто неабияк зловживає такими засобами. До таких себе відносить і користувачка тіктоку Кейті Мерфі.

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Жінка змінилась до невпізнаваності

Жінка ділиться своїми трансформаціями у тіктоці і вже здобула неабияку популярність. Вона неабияк володіє мистецтвом візажу, що допомагає їй перевтілюватись у красуню. У одному з відео вона навіть сказала, що немає нічого проти того, щоб всі сприймали її, як двох різних людей, адже це доказ того, що вона має гарний макіяж.

У черговому відео жінка продемонструвала, як вона змінилась починаючи від чистого обличчя та рушника на голові і завершуючи неймовірним макіяжем та укладкою.



Жінка змінилась до невпізнаваності / Скриншот з відео

Вона не побоялась сміливого експерименту та яскравих кольорів, тому обрала фіолетові тіні для повік. Не всі її образи такі епатажні, проте іноді Кейті хоче чогось особливо, як це трапилось цього разу.

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Образ жінки оцінили користувачі і розвели справжній бум у коментарях під ним. Вона часто привертає до себе увагу яскравими перевтіленнями і пояснює, що витрачає гроші на косметику не для того, аби виглядати так само.