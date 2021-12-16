Большинство женщин наносят декоративную косметику, чтобы подчеркнуть природную красоту и чувствовать себя немного увереннее. Однако некоторые изрядно злоупотребляют такими средствами. К таким себя относит и пользовательница тиктока Кейти Мерфи.
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Женщина изменилась к неузнаваемости
Женщина делится своими трансформациями в тиктоке и уже приобрела большую популярность. Она изрядно владеет искусством визажа, что помогает ей перевоплощаться в красавицу. В одном из видео она даже сказала, что не имеет ничего против того, чтобы все воспринимали ее, как двух разных людей, ведь это доказательство того, что у нее хороший макияж.
В очередном видео женщина продемонстрировала, как она изменилась, начиная от чистого лица и полотенца на голове и заканчивая невероятным макияжем и укладкой.
Женщина изменилась до неузнаваемости / Скриншот с видео
Она не побоялась смелого эксперимента и яркого цвета, поэтому выбрала фиолетовые тени для век. Не все ее образы такие эпатажные, однако иногда Кейти хочет чего-то особенно, как это случилось в этот раз.
Образ женщины оценили пользователи и развели настоящий бум в комментариях под ним. Она часто привлекает внимание яркими перевоплощениями и объясняет, что тратит деньги на косметику не для того, чтобы выглядеть так же.