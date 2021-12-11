Часто діти очікують від батьків багато подарунків та стають невдячними за те, що отримують кожного дня. Провчити своїх чад вирішив один батько, який вигадав дуже оригінальний спосіб.

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Тато провчив дітей, які хотіли багато подарунків

Чоловік часто чув дорікання від дітей, які стверджували, що він для них нічого не купує. Тоді чоловік вирішив довести протилежне. Він придбав у магазині подарункові бантики і папір та обгорнув "подарунки" вдома. Почав з телевізора, який придбав для сім'ї. На ньому всі якраз дружно дивились кіно.

Батько подбав і про те, щоб дітям було тепло, тому повісив бантик біля кондиціонера. Тоді розкинув подарунковий папір у дитячій кімнаті та навіть позначив святковою прикрасою унітаз. Ще одну почепив на щойно куплені яйця.



Батько вирішив провчити дітей / Скриншот з відео



Чоловік загорнув будинок у подарунковий папір / Скриншот з відео

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Після цього батько вийшов на вулицю і подумав, що великий будинок для сім'ї – це теж його подарунок, тому вирішив його також загорнути у папір. Така кумедна і водночас повчальна ситуація дозволить дітям зрозуміти, як багато тато купує. Можливо, тоді вони будуть більш вдячні.