Часто дети ожидают от родителей много подарков и становятся неблагодарным за то, что получают каждый день. Проучить своих чад решил один отец, который придумал очень оригинальный способ.

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Папа проучил детей, которые хотели много подарков

Мужчина часто слышал упреки от детей, утверждавших, что он для них ничего не покупает. Тогда мужчина решил доказать обратное. Он приобрел в магазине подарочные бантики и бумагу и обернул "подарки" дома. Начал с телевизора, приобретенного для семьи. На нем все как раз дружно смотрели кино.

Отец позаботился и о том, чтобы детям было тепло, потому повесил бантик возле кондиционера. Тогда раскинул подарочную бумагу в детской и даже обозначил праздничным украшением унитаз. Еще одно повесил на только что купленные яйца.



Отец решил проучить детей / Скриншот с видео



Мужчина завернул дом в подарочную бумагу / Скриншот с видео

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