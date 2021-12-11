Не купує подарунки: як батько довів своїм дітям, що він хороший

Зимові свята потребують чимало витрат та подарунків. Особливо складно батькам, діти яких постійно вимагають сюрпризів.

Часто діти очікують від батьків багато подарунків та стають невдячними за те, що отримують кожного дня. Провчити своїх чад вирішив один батько, який вигадав дуже оригінальний спосіб.

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Тато провчив дітей, які хотіли багато подарунків

Чоловік часто чув дорікання від дітей, які стверджували, що він для них нічого не купує. Тоді чоловік вирішив довести протилежне. Він придбав у магазині подарункові бантики і папір та обгорнув "подарунки" вдома. Почав з телевізора, який придбав для сім'ї. На ньому всі якраз дружно дивились кіно.

Батько подбав і про те, щоб дітям було тепло, тому повісив бантик біля кондиціонера. Тоді розкинув подарунковий папір у дитячій кімнаті та навіть позначив святковою прикрасою унітаз. Ще одну почепив на щойно куплені яйця.



Батько вирішив провчити дітей / Скриншот з відео



Чоловік загорнув будинок у подарунковий папір / Скриншот з відео

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Після цього батько вийшов на вулицю і подумав, що великий будинок для сім'ї – це теж його подарунок, тому вирішив його також загорнути у папір. Така кумедна і водночас повчальна ситуація дозволить дітям зрозуміти, як багато тато купує. Можливо, тоді вони будуть більш вдячні.