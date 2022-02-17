Не мила голову 2 роки: як зараз виглядає волосся дівчини

Дівчина відмовилась від миття голови шампунем близько 2 років тому. Зараз її волосся виглядає неймовірно.

Сучасний ритм життя залишає все менше часу для догляду за собою. Зокрема і карантин вплинув на те, що жінки та чоловіки почали менше часу приділяти собі та витрачати його на процедури, які раніше здавались обов'язковими.

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Дівчина не мила голову 2 роки

Поки сучасні віяння пропагують природну красу та відмову від всього штучного, 24-річна дівчина спішить їх підтримувати. Енні Бреннан ще два роки тому повністю відмовилась від засобів для догляду за волоссям.

Почалось все з того, що Енні було лінь мити голову чи не щодня. Вона займається спортом, тому її волосся частіше ставало жирним. Спершу дівчина збільшила перерви між миттям голови, а тоді і взагалі відмовилась від цієї процедури. Коли ж вона дійшла перерви у 2 тижні, то почала використовувати сухий шампунь.

Три місяці стали для мене переломним моментом, після чого волосся перестало повністю жирніти. Попередньо був момент, коли у мене з'явилася лупа на тиждень, але я просто змила її водою,

– розповідає дівчина.



Дівчина не мила голову 2 роки / Фото The Sun

Вона також стверджує, що раніше, після частого та інтенсивного миття голови, вона відчувала роздратування шкіри голови та стикалась із лущеннями. Цей експеримент Енні спростовує думки чи не усіх стилістів та перукарів, які пропагують миття голови, аби усунути бруд і накопичення жиру. Зараз, коли дівчина приходить у салон, всі захоплюються її здоровим волоссям та не вірять у те, що вона не користується засобами для догляду. До того ж у неї немає посічених кінчиків.

Це також заощаджує мені гроші, оскільки я плачу за суху стрижку. Моє волосся коротке, що полегшує догляд, але воно, безумовно, здоровіше,

– ділиться Енні.



Волосся дівчини здорове та доглянуте / Фото The Sun

Чимало знайомих, коли дізнаються про догляд дівчини, починають засипати її запитаннями, чи не має волосся неприємних запахів.

Кожен завжди просить понюхати волосся, тому що їм цікаво. Всі думають, що волосся має запах поту або жиру, але воно просто нічим не пахне – так, як твоя шкіра нічим не пахне,

– розповідає вона.

Тож зараз волосся дівчини не виглядає жирним, не має запахів та дуже здорове. Як правило, вона просто змиває його водою приблизно двічі на тиждень, або й частіше, після інтенсивних тренувань.