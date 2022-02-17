Современный ритм жизни оставляет все меньше времени для ухода за собой. В частности, и карантин повлиял на то, что женщины и мужчины стали меньше времени уделять себе и тратить его на процедуры, которые раньше казались обязательными.

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Девушка не мыла голову 2 года

Пока современные веяния пропагандируют природную красоту и отказ от всего искусственного , 24-летняя девушка спешит их поддерживать. Энни Бреннан еще два года назад полностью отказалась от средств по уходу за волосами.

Началось все с того, что Энни было лень мыть голову чуть ли не каждый день. Она занимается спортом, поэтому ее волосы чаще становились жирными. Сначала девушка увеличила перерывы между мытьем головы, а затем вообще отказалась от этой процедуры. Когда же она дошла до перерыва в 2 недели, начала использовать сухой шампунь.

Три месяца стали для меня переломным моментом, после чего волосы перестали полностью жирнеть. Предварительно был момент, когда у меня появилась перхоть на неделю, но я просто смыла ее водой,

– рассказывает девушка.



Не милая голову 2 года / Фото The Sun

Она также утверждает, что раньше, после частого и интенсивного мытья головы, она чувствовала раздражение кожи головы и сталкивалась с шелушениями. Этот эксперимент Энни опровергает мнения всех стилистов и парикмахеров, которые пропагандируют мытье головы, чтобы устранить грязь и накопление жира. Сейчас, когда девушка приходит в салон, все восхищаются здоровыми волосами и не верят в то, что она не пользуется средствами для ухода. К тому же у нее нет иссеченных кончиков.

Это также экономит мне деньги, потому что я плачу за сухую стрижку. Мои волосы короткие, что облегчает уход, но они, безусловно, здоровее,

– делится Энни.



Волосы девушки здоровы и ухожены / Фото The Sun

Многие знакомые, когда узнают об уходе девушки, начинают засыпать ее вопросами, нет ли у волос неприятных запахов.

Каждый всегда просит понюхать волосы, потому что им интересно. Все думают, что волосы имеют запах пота или жира, но они просто ничем не пахнут – так, как твоя кожа ничем не пахнет,

– рассказывает она.