За словами 23-річної Тані Девіс, це було одне з найгірших рішень у її житті. Найкумедніше те, що дівчина не знала, який малюнок їй робитимуть на обличчі.

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Це було безплатне татуювання

Два роки тому дівчина переживала період бунтарства: вона хотіла спробувати якнайбільше екстремальних речей. Саме тому Таня одразу погодилася на пропозицію друга зробити безкоштовне татуювання. На жаль, дівчина навіть не спиталася, що саме будуть їй "набивати" на обличчі.

Кожного разу, коли я дивлюся в дзеркало, татуювання нагадує мені, наскільки ж я була нерозумною, – згадує дівчина.

Вже під час сеансу Таня побачила, що на її лобі з’являється слово "проклята". На той момент майже все татуювання було готове, тому дівчина не могла нічого зробити. Після цього її життя буквально перетворилося на кошмар.

Татуювання завадило отримати добре оплачувану роботу

Дівчина мріяла працювати моделлю. До неї навіть звернулася компанія, яка виробляє шкіряний одяг, та співпраця не склалася. Представники попросили приховати татуювання "проклята" за допомогою макіяжу. Непогана ідея, але малюнок все одно було видно.

Я намагалася замалювати його, але не вдавалося. Упродовж дев’ятигодинних змін косметика розтікалася – і татуювання знову з’являлося, – розповідає Таня.

23-річна Таня Девіс / Фото The Sun

Зараз дівчина працює на заводі, але не полишає своєї мрії стати моделлю. Як варіант, вона хотіла піти на лазерне видалення татуювання, однак переживає, що шкіра тоді виглядатиме надто жахливо. Наразі дівчина приховує малюнок за допомогою гривки, але розуміє, що це тимчасове вирішення проблеми.

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Таня закликає усіх відповідально ставитися до татуювань. Адже через кілька років можна сильно пошкодувати через таке рішення.