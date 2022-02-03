Австралійка Мішель Денніс працює перукарем та активно веде власну сторінку у тіктоці michelle_hairbymisheko. Зараз на неї підписані майже 35 тисяч людей. В одному з нещодавніх відео жінка продемонструвала волосся своєї 4-річної дочки.

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Що сталося з волоссям дівчинки

Важко повірити, але дівчинка не мила голову шампунем вже 16 місяців. Результати експерименту вражають, але ми рекомендуємо проконсультуватися в лікаря перед тим, як спробувати такий лайфхак.

Дозвольте вам нагадати, коли моя дочка востаннє користувалася шампунем для волосся. 16 місяців тому, – написала жінка під відео.

Волосся дочки / Скриншот тікток michelle_hairbymisheko

За словами Мішель, її троє дітей не користуються шампунями і взагалі про це не шкодують. Їхнє волосся виглядає здоровим і красивим: немає лупи й неприємного запаху.

Відео стало популярним у тіктоці: всього за два тижні його переглянули майже 350 тисяч разів. Багато користувачів були вражені від стану волосся 4-річної дочки:

Надзвичайно красиво виглядає.

Вау, це просто неймовірно!

Яке красиве волосся!

Звісно ж, що Мішель доглядає за волоссям дітей. Просто замість шампунів вона використовує інші засоби: кондиціонери, спреї проти лупи тощо. А також – просто підмиває волосся водою.

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"Вода та її (дочки, – Life 24) власне вироблення шкірного сала очищають шкіру й роблять її збалансованою та здоровою. Додатково користуємося олією для волосся, щоб воно гарно розчісувалось, спреєм проти лупи та кондиціонером, який даємо після купання. У дітей виробляється достатня кількість шкірного сала, яка захищає шкіру від бактерій та навколишнього середовища. Але, коли миємо голову шампунем, то воно змивається", – пояснює Мішель.

Повне відео можете переглянути нижче