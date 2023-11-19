Папороть виділяє специфічний аромат та спори. Саме вони можуть становити певні ризики для вас, повідомляє 24 Канал.

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Які ризики варто врахувати, перш ніж обзавестись папороттю

Перш за все варто врахувати той факт, що специфічний аромат папороті може викликати алергію. Тривалий вплив цього аромату може викликати несприятливі наслідки, такі як запаморочення, головний біль, порушення сну та алергічні реакції.

Тому якщо хтось із мешканців квартири чи будинку має алергії, краще утриматися від покупки цієї рослини.

Крім того, папороть виділяє спори, які можуть осідати на шкірі або ж уражати дихальні шляхи. Це може стати проблемою не тільки для людей з алергією, але й для тих, хто має захворювання шкіри. Також спори папороті можуть спричиняти розлади травлення.

Та якщо ви все ж вирішили обзавестися папороттю вдома попри вищезгадані ризики, то пам'ятайте, що рослині потрібно багато вологи і мало сонячного світла – папороті вразливі до прямих сонячних променів.