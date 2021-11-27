Не створені для мистецтва: люди дивно розважались у музеї

27 листопада 2021 , 13:24
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Джерело:

24 канал

Мистецтво до душі далеко не усім, та й не кожен може його зрозуміти. Деякі люди, коли потрапляли у музей, вигадували дещо цікаве та кумедне.

У нашому матеріалі ми ділимось кумедною добіркою фото креативних людей. Вони були дуже уважними у музеях і помічали цікаві речі.

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Весела добірка з музею

Чоловік креативно обіграв перевернуту кімнату і зробив нетрадиційне фото.


Дуже кумедне фото / Фото Twizz

Замість того, щоб насолоджуватись витвором мистецтва, ці люди вирішили роздивитись шпалері у музеї. Вони мали дуже смішний малюнок.


Цікаві шпалери у музеї / Фото Twizz

Якщо поєднати сучасні технології й мистецтво минулого – вийде щось таке. Чоловік використав фільтри з інстаграму, аби побачити "усмішку" головного героя портрету.


Фільтри з інстаграму працюють і тут / Фото Twizz

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А цьому татусю було ну дуже весело у дитячому музеї електроенергії.


Татусь повеселився на славу / Фото Twizz

Один з відвідувачів помітив цю цікаву пару динозаврів, які витріщились на свого предка.


Дуже кумедні динозаври / Фото Twizz

Чоловік віднайшов свого давнього родича на картині у музеї.


Наче брати-близнюки / Фото Twizz

Серед музейних експонатів відвідувачі віднайшли цікаву деталь.


Не комахами одними / Фото Twizz

Автор: Ірина Бенцак