Не створені для мистецтва: люди дивно розважались у музеї
27 листопада 2021 , 13:24Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Мистецтво до душі далеко не усім, та й не кожен може його зрозуміти. Деякі люди, коли потрапляли у музей, вигадували дещо цікаве та кумедне.
У нашому матеріалі ми ділимось кумедною добіркою фото креативних людей. Вони були дуже уважними у музеях і помічали цікаві речі.
Цікаво Вечір із вином: напівсолодке біле ігристе SHABO Classic та запечена індичка
Весела добірка з музею
Чоловік креативно обіграв перевернуту кімнату і зробив нетрадиційне фото.
Дуже кумедне фото / Фото Twizz
Замість того, щоб насолоджуватись витвором мистецтва, ці люди вирішили роздивитись шпалері у музеї. Вони мали дуже смішний малюнок.
Цікаві шпалери у музеї / Фото Twizz
Якщо поєднати сучасні технології й мистецтво минулого – вийде щось таке. Чоловік використав фільтри з інстаграму, аби побачити "усмішку" головного героя портрету.
Фільтри з інстаграму працюють і тут / Фото Twizz
А цьому татусю було ну дуже весело у дитячому музеї електроенергії.
Татусь повеселився на славу / Фото Twizz
Один з відвідувачів помітив цю цікаву пару динозаврів, які витріщились на свого предка.
Дуже кумедні динозаври / Фото Twizz
Чоловік віднайшов свого давнього родича на картині у музеї.
Наче брати-близнюки / Фото Twizz
Серед музейних експонатів відвідувачі віднайшли цікаву деталь.
Не комахами одними / Фото Twizz