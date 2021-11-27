В нашем материале мы делимся забавной подборкой фото креативных людей. Они были очень внимательны в музеях и замечали интересные вещи.

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Веселая подборка из музея

Мужчина креативно обыграл перевернутую комнату и сделал нетрадиционное фото.


Очень забавное фото / Фото Twizz

Вместо того чтобы наслаждаться произведением искусства, эти люди решили рассмотреть обои в музее. На них был очень смешной рисунок.


Интересные обои в музее / Фото Twizz

Если объединить современные технологии и искусство прошлого – получится что-нибудь такое. Мужчина использовал фильтры из инстаграмма, чтобы увидеть "улыбку" главного героя портрета.


Фильтры с инстаграмма работают и здесь / Фото Twizz

А этому отцу было очень весело в детском музее электроэнергии.


Папа повеселился во славу / Фото Twizz

Один из посетителей заметил эту интересную пару динозавров, вытаращившихся на своего предка.


Очень смешные динозавры / Фото Twizz

Человек нашел своего древнего родственника на картине в музее.


Как братья-близнецы / Фото Twizz

Среди музейных экспонатов посетители обнаружили интересную деталь.


Не насекомыми одними / Фото Twizz