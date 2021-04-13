Не впізнати: блогерка перемогла анорексію і фантастично змінилася – фото

Британка, яка кілька років страждала на анорексію, показала, як змінилося її тіло за 7 років. Дівчина шалено щаслива, що має красивий животик, замість кубиків на пресі.

Вікторія Спенс із Манчестера ще кілька років тому хворіла на анорексію. Дівчина постійно сиділа у соціальних мережах, після чого почала комплексувати через власну фігуру. Вона хотіла виглядати так, як популярні блогерки.

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Мені завжди здавалося, що я не відповідаю певним критеріям щодо нормальності; що моє тіло не таке красиве, а ноги – недостатньо худі, – розповіла Вікторія.

Дівчина пробувала різні несподівані дієти, які спричини розлад харчової поведінки. У цьому стані організм перестає нормально приймати їжу, що часто закінчується рвотним рефлексом. Це – пряма дорога до анорексії.

Дівчина досить швидко почала втрачати свою вагу, доки її мама насилу не відвела до лікарів.

Лікар сказав, що в мене не найгірша стадія анорексії. І я зрозуміла, що роблю недостатньо для цього. Я продовжувала відмовлятися від їжі, але мама з’ясувала це і знову повела мене в клініку у 2019 році, – згадує Вікторія.

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Вікторія лише з часом зрозуміла, що в неї була цілком нормальна фігура, і їй не варто було худнути. А жорстке рішення матері, по суті, врятувало її від серйозних наслідків.

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Зараз дівчина допомагає людям прийняти себе та своє тіло. За нею стежать в інстаграмі понад 126 тисяч підписників.