Весела ситуація трапилася поблизу гриль-бару The Spot (США), куди дівчина влаштувалася на роботу. Кумедно, що відео побачила керівниця закладу. Як вона відреагувала – читайте далі на Life 24.

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Все сталося за кілька хвилин після співбесіди

Дівчина вийшла з бару із прекрасним настроєм: вона дуже хотіла потрапити туди на роботу – і їй все вдалося! Емоції настільки переповнювали молоду американку, що та почала танцювати прямо посеред паркувального майданчика.

Дівчина переживала, щоб ніхто цього не побачив, тому заздалегідь оглянулася в різні боки. Людей не було – і почалися танці!

Утім, вона не побачила приховану камеру / Скриншот інстаграм dakara_spence

Вже згодом відео із запальними танцями опублікувала у своєму інстаграмі керівничка закладу Дакара Спенс. Жінка була явно задоволена, що нова підлегла настільки хотіла потрапити на цю роботу. До слова, відео набрало понад 1,5 мільйони переглядів.

Отож, я щойно найняла цю молоду дівчину. Такою була її реакція, – написала Дакара.

Як виявилось, підлегла взагалі не підозрювала, що її хтось знімає. Вона просто неймовірно втішилася від того, що потрапила у цей заклад.

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Запальні танці дівчини можете переглянути нижче

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