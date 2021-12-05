Не втрималися: батьки здивували дочку забавами на пілоні для стриптизу

Дівчина встановила в себе вдома пілон для стриптизу напередодні візиту батьків. Мама й тато не змогли встояти перед спокусою потанцювати на ньому.

Блогерка Кірбі Джонсон не хотіла приховувати пілон, який встановила у вітальні, перед візитом батьків. Та й, щиро кажучи, зробити це було б складно, адже він досить масивний. Дівчина не знала, як мама й тато відреагують. Але вони несподівано почали забавлятися!

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Коли твої батьки прийшли в гості, а ти встановила пілон у вітальні, – підписала своє відео Кірбі.

Блогерка Кірбі Джонсон / Скриншот тікток kirby_j

Дівчина показала батькам, як танцювати на трубі. Після цього вони самі почали веселитися. Навіть батько вирішив спробувати свої сили у цьому непростому занятті. Як можна побачити на відео – усім дуже сподобалася така забава.

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Мама Кірбі / Скриншот тікток kirby_j

Батько Кірбі / Скриншот тікток kirby_j

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З моменту публікації відео набрало понад 16 мільйонів переглядів та 3,4 мільйона вподобань. Користувачі тіктоку були в захваті від реакції батьків. Люди переконані, що не кожен позитивно б відреагував на таке "відкриття":

Чудово, що ваші батьки такі ж веселі, як і ви.

Твій тато дійсно молодець!

Приємно те, що мама виглядає неймовірно щасливою.

Яка чудова сім’я!

Повне відео можете переглянути нижче