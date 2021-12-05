Блогерша Кирби Джонсон не хотела скрывать пилон, который установила в гостиной перед приездом родителей. Да и, честно говоря, сделать это было бы сложно, ведь он достаточно массивный. Девушка не знала, как мама и папа отреагируют. Но они неожиданно начали развлекаться!

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Когда твои родители пришли в гости, а ты установила пилон в гостиной – подписала свое видео Кирби.

Блогерша Кирби Джонсон / Скриншот тикток kirby_j

Девушка показала родителям, как танцевать на трубе. После этого они сами начали веселиться. Даже отец решил испытать свои силы в этом непростом занятии. Как можно увидеть на видео – всем очень понравилась такая забава.

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Мама Кирби / Скриншот тикток kirby_j

Папа Кирби / Скриншот тикток kirby_j

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С момента публикации видео набрало более 16 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков. Пользователи тиктока были в восторге от реакции родителей. Люди убеждены, что не каждый бы положительно отреагировал на такое "открытие":

Прекрасно, что ваши родители так же веселые, как и вы.

Твой папа действительно молодец!

Приятно, что мама выглядит невероятно счастливой.

Какая замечательная семья!​

Полное видео можно просмотреть ниже