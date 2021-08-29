Не втримався: наречений дивився регбі на своєму весіллі

Сімейна пара поділилася кумедним моментом зі свого весілля. Наречений так хотів подивитися регбійний матч, що увімкнув його прямо під час святкування.

З того часу минув вже рік, але австралійське подружжя Дені та Блейк досі з гумором згадує цей момент. Вони оприлюднили відео у своєму тіктоці daniandblake. Всього за кілька днів його переглянули понад 7 мільйонів разів!

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Чоловік підставив телефон до весільного торту та спостерігав за напруженим матчем. Судячи з виразу обличчя дружини, вона була не дуже задоволена від такого вчинку. Про це свідчить й підпис до відео.

Я досі не можу повірити, що мій чоловік зробив це на нашому весіллі, – прокоментувала ситуацію його дружина.

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Утім, користувачам тіктоку сподобалася така витівка від чоловіка. Вони навіть називають його легендою. Та були й негативні коментарі: